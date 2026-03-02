Moda masculină la The Actor Awards 2026: Cele mai cool & stylish vedete

Chiar dacă obișnuim să analizăm cu mare atenție ținutele purtate de vedetele feminine, nu putem să trecem cu vederea elegantele și extravagantele apariții masculine de pe covorul roșu la The Actor Awards 2026.

Timothée Chalamet
Ce ne-a atras atenția la moda masculină la The Actor Awards 2026? Ce vedete masculine au impresionat cu aparițiile lor? Te invităm să descoperi în galeria noastră.

The Actor Awards sunt acordate de către breasla actorilor celor mai buni dintre membrii săi. Trofeul decernat este un bărbat gol, care ține în mână măștile comediei și tragediei. Gazda evenimentului a fost actrița Kristen Bell.

Vedetele au impresionat cu ținutele alese pentru acest eveniment. Te vei convinge de acest lucru răsfoind galeria de mai sus.

Câștigătorii The Actor Awards 2026

Printre câștigătorii The Actor Awards 2026 se numără Michael B. Jordan pentru rolul din „Sinners”, Jessie Buckley pentru interpretarea din „Hamnet”, Sean Penn pentru rolul din „One Battle After Another”, iar regretata Catherine O’Hara a primit premiul post-mortem pentru interpretarea din serialul „The Studio”. SAG-AFTRA a acordat de asemenea un premiu onorific pentru întreaga activitate actorului Harrison Ford. Premiul The Actor Awards 2026 pentru cel mai bun film a fost acordat peliculei „Sinners”, cel mai bun serial dramă a fost desemnat „The Pitt”, iar premiul pentru cel mai bun serial de comedie a fost adjudecat de „The Studio”.

Schimbarea numelui din SAG Awards (Screen Actors Guild Awards) în The Actor Awards a fost decisă în luna noiembrie a anului trecut.

„Noul nume, The Actor Awards Presented by SAG-AFTRA, este inspirat atât de statueta noastră emblematică, The Actor, cât și de puterea interpretării umane', se arată pe site. „Nimic din ceea ce face spectacolul special nu se schimbă. The Actor Awards rămân votate exclusiv de membrii SAG-AFTRA. Categoriile rămân aceleași, iar seara rămâne a noastră, ca o reuniune a actorilor care îi onorează pe alți actori. Încă de la înființarea show-ului, statueta s-a numit The Actor, iar, pe măsură ce publicul global al evenimentului s-a extins prin intermediul Netflix, momentul a părut potrivit pentru a oficializa această aliniere și pentru a păși cu încredere în următoarea eră a spectacolului”.

Foto: Profimedia

Marius și Simona Urzică, momente dificile la Power Couple România 2026. Care au fost cele mai grele pentru ei: "Am realizat ce soție puternică am lângă mine"
Marius și Simona Urzică, momente dificile la Power Couple România 2026. Care au fost cele mai grele pentru ei: "Am realizat ce soție puternică am lângă mine"
People

Marius și Simona Urzică au fost sinceri legat de cele mai grele momente de la Power Couple sezonul 3.

Adela Popescu, mesaj încurajator pentru părinți. Ce obicei are vedeta cu băieții ei: "Efortul nu e mare"
Adela Popescu, mesaj încurajator pentru părinți. Ce obicei are vedeta cu băieții ei: "Efortul nu e mare"
People

Adela Popescu le-a oferit părinților un sfat prețios.

Eric Dane, omagiat de serialul Grey's Anatomy printr-un videoclip cu momente emblematice ale personajului său
Eric Dane, omagiat de serialul Grey's Anatomy printr-un videoclip cu momente emblematice ale personajului său
People

Eric Dane a fost omagiat printr-un videoclip special cu momente iconice ale personajului său din serialul Grey's Anatomy.

