Michelle Pfeiffer și-a făcut cont pe Instagram, iar prima postare a atras laudele fanilor

Michelle Pfeiffer, în vârstă de 60 de ani, și-a făcut recent cont pe Instagram, iar prima ei postare este una iconică. Actrița a postat un fragment din filmul Batman Returns din 1992, în care ea a interpretat memorabil rolul de Catwoman.

Clipul arată momentul în care personajul lui Michelle se prezintă în fața lui Batman, rol interpretat de Michael Keaton și Pinguinul (Danny Devito), îmbrăcată într-un costum mulat din latex și piele. Replica ei din film a fost un simplu, dar senzual „Meow” iar actrița s-a folosit de aceasta pentru a posta clipul. „MEOW Instagram” este textul care acompaniază clipul postat pe Instagram.

Nu a durat mult până când fanii i-au descoperit contul și au început să comenteze la clipul postat de actriță. „Ne închinăm înaintea ta, Iconică, Superbă, Extraordinară, Pentru totdeauna”, a fost unul dintre comentarii, urmat de un alt fan care a scris „Internetul are un câștigător și numele ei este Michelle Pfeiffer”.

View this post on Instagram MEOW Instagram. A post shared by Michelle Pfeiffer (@michellepfeifferofficial) on Jan 16, 2019 at 11:47am PST

Pentru Michelle Pfeiffer, ultimii ani au fost foarte bogați din punct de vedere cinematografic, după o lungă pauză în care a ales să se dedice familiei și celor doi copii ai săi, Claudia Rose, în vârstă de 25 de ani și John Henry, în vârstă de 24 de ani. Ea a jucat în 2017 în 3 filme, Where Is Kyra?, Mother!, și Murder on the Orient Express, urmate anul trecut de rolul din Ant-Man and the Wasp și acum filmează pentru pelicula Maleficent 2, în care joacă alături de Angelina Jolie și Elle Fanning.

