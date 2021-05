Michelle Obama vorbește deschis despre lupta ei cu depresia

Michelle Obama, fosta primă doamnă a Statelor Unite, a dezvăluit pentru prima dată că s-a confruntat cu ceea ce ea numea „o formă minoră de depresie” în august 2020, ca urmare a pandemiei, a inegalității rasiale și a președinției lui Donald Trump.

Invitată recent la „The Late Show with Stephen Colbert”, Obama, care are 57 de ani, a revenit asupra acestei afirmații: „De-a lungul maturității îți dezvolți propriile mecanisme și pentru mine, acestea sunt să dezactivez zgomotul care mă supără. Știi, să conștientizez că nu pot continua să citesc toate feed-urile care îmi alimentează anxietatea și să iau o pauză de la ele. Am făcut asta ca primă doamnă. Au fost momente în care pur și simplu nu mai puteam auzi veștile proaste despre țara pe care trebuia să o servesc, pentru că știu că știrile nu reflectă pe deplin ceea ce este țara.”

Ea a adăugat: „Mă înconjor de lucruri care mă fac să mă simt bine – familia, prietenii, plimbările, exercițiile fizice. Așa că, atunci când vorbesc cu copiii mei despre asta, încerc să-i îndemn să înțeleagă că văile sunt temporare, la fel și vârfurile. Trebuie să fie pregătiți pentru a face față și maximelor și minimelor. Așa că încerc să-mi învăț copiii și pe alți tineri să se gândească la care le sunt uneltele, lucrurile care le aduc bucurie, lucrurile care le aduc calm și liniște. Eu mi le cunosc pe ale mele acum, dar mi-a luat decenii întregi să-mi dezvolt acele mecanisme. Deci trebuie să avem răbdare cu noi înșine, mai ales în vremuri grele.”

Sănătatea mintală, a mai spus ea, este ceva de care trebuie să se ocupe fiecare dintre noi, nu e nimic anormal în asta. „De-a lungul vieții, după cum știi, aceasta este o parte a vieții tale. Nimeni nu trăiește viața în roz. Și cred că este important ca tinerii să știe asta. Nu te vei simți minunat tot timpul, și vor fi momente în viața fiecăruia, în special în toiul unei pandemii și al unei crize rasiale, când te vei simți într-un fel, așa că dă-ți o pauză.”

Michelle Obama a vorbit și despre acest an de pandemie în care ea și Barack Obama au fost încontinuu împreună. „E bine, și cred că este și mai bine pentru că presiunea care era acolo s-a dus și ea. Copiii noștri sunt ființe independente, nu trebuie să ne mai facem griji dacă mănâncă sau de ora de venit acasă, acum sunt adulți și au viețile lor. (…) A fost minunat. Prietenia care e fundația acestei relații e încă acolo.”

