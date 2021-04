Verdict pentru uciderea lui George Floyd. Obama spune că „adevărata justiție presupune mult mai mult”

Uciderea lui George Floyd a declanșat o serie de proteste fără precedent în istoria recentă a SUA, și a consolidat mișcarea Black Lives Matter, una care protestează împotriva rasismului sistemic ce caracterizează mare parte a instituțiilor americane. De pe 25 mai 2020, atunci când Derek Chauvin l-a ucis pe George Floyd, într-un incident caracterizat la acea vreme de poliția din Minneapolis drept unul „medical”, dar care s-a dovedit, conform filmării realizate cu telefonul mobil de adolescenta Darnella Frazier, un act criminal, care a terifiat milioane de oameni, proteste în masă au fost organizate nu doar în SUA, ci peste tot în lume.

În cele din urmă, polițistul Derek Chauvin a fost adus în fața justiției, iar aseară juriul a stabilit că acesta este vinovat în toate cele trei capete de acuzare, și anume crimă de gradul al doilea fără intenție (procurorii fiind nevoiți să demonstreze că Chauvin l-a ucis pe Floyd în timp ce comitea o infracțiune), crimă de gradul al treilea (jurații fiind nevoiți să constate că Chauvin a cauzat uciderea lui George Floyd prin intermediul unei acțiuni periculoase, neluând în considerare faptul că i-ar putea cauza moartea), și omucidere de gradul al doilea (procurorii trebuiau să demonstreze că Chauvin i-a cauzat moartea printr-o neglijență ce ar fi creat un risc nerezonabil și că și-a asumat faptul că îi poate cauza moartea).

Întreaga lume a așteptat ieri noapte un verdict pentru uciderea lui George Floyd, după ce juriul a anunțat, surprinzător, că a ajuns la un consens după aproximativ 10 ore de deliberări. Imediat după au venit și reacțiile oficialilor, ale oamenilor care au sărbătorit în stradă și ale celebrităților care s-au implicat în protestele Black Lives Matter. Printre cei care s-au declarat mulțumiți, dar și rezervați în privința verdictului s-a numărat și fostul președinte american Barack Obama, al cărui mesaj oficial este redat mai jos.

Reacții similare au venit din partea multor persoane de culoare, fie ele publice sau oameni obișnuiți. Și organizațiile precum cele care au coordonat protestele au anunțat că ceea ce s-a întâmplat acum, la aproape un an de la uciderea lui George Floyd, nu se poate numi justiție, ci doar tragerea la răspundere a unui singur individ, ale cărui acțiuni sunt relevante când vine vorba de a arăta felul în care instituțiile de forță (și nu numai) tratează persoanele de culoare.

„Astăzi, un juriu din Minneapolis a făcut lucrul corect.

Timp de aproape un an, moartea lui George Floyd sub genunchiul unui ofițer de poliție a reverberat în întreaga lume, inspirând picturi murale și marșuri, conversații în sufragerii și legislație nouă. Dar întrebarea fundamentală a rămas: se va face dreptate?”, a scris Obama despre uciderea lui George Floyd.

„În acest caz, cel puțin, avem un răspuns. Dar dacă e să fim sinceri cu noi înșine, știm că adevărata justiție presupune mai mult decât un verdict într-un singur caz.

Adevărata justiție presupune să recunoaștem faptul că americanii de culoare sunt tratați diferit, în fiecare zi. Cere să recunoaștem că milioane dintre prietenii noștri, familia noastră, cetățeni trăiesc cu frica că următoarea lor întâlnire cu poliția va fi și ultima. Și ne cere să ne asumăm munca fără recunoștință, deseori dificilă, de a transforma America pe care o știm în America în care credem.”

Obama a recunoscut totuși că verdictul pentru uciderea lui George Floyd este un pas necesar în drumul către adevărata justiție.

„În vreme ce verdictul de astăzi poate fi un pas necesar pe drumul spre progres, e departe de a fi un pas suficient. Nu ne putem odihni. Va trebui să mergem mai departe cu reforme concrete care vor reduce și în cele din urmă vor elimina prejudecățile bazate pe rasă din sistemul de justiție. va fi nevoie să ne dublăm eforturile pentru a asigura oportunități economice pentru acele comunități care au fost marginalizate pentru prea mult timp.

Continuându-ne lupta, ne putem inspira de la milioanele de oameni – în special cei tineri – care au mărșăluit și au protestat și au vorbit în ultimul an, scotând la lumină inechitatea și cerând schimbare. Dreptatea este mai aproape astăzi nu datorită verdictului, ci datorită muncii lor.

Michelle și cu mine ne rugăm pentru familia Floyd, în speranța că își vor găsi liniștea. Și stăm umăr la umăr cu toți cei care s-au angajat să garanteze dreptul complet la justiție al fiecărui american, un drept care le-a fost refuzat lui George și atâtor alți oameni.”, a mai spus fostul președinte.

Today, a jury did the right thing. But true justice requires much more. Michelle and I send our prayers to the Floyd family, and we stand with all those who are committed to guaranteeing every American the full measure of justice that George and so many others have been denied. pic.twitter.com/mihZQHqACV

— Barack Obama (@BarackObama) April 20, 2021