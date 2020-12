Mesajul emoționant transmis de Smiley de Crăciun

Smiley a transmis astăzi, cu ocazia Crăciunului, un mesaj special cu privire la lucrurile pentru care este recunoscător. Pe lângă familie, prieteni, dar și muzică, artistul a adăugat că este cel mai recunoscător pentru fetița pe care urmează să o aibă alături de partenera lui, Gina Pistol.

„Sunt recunoscător și fericit pentru familia mea, pentru prietenii mei, pentru oamenii pe care îi iubesc și care mă iubesc, pentru muzică și pentru tot ce a adus muzica în viața mea! Dar cel mai recunoscător sunt pentru minunea care va veni pe lume anul viitor și îmi va completa viața! Iubire și pace vă doresc!”, a scris Smiley pe Instagram.

Cu o zi înainte, Smiley a publicat o fotografie cu Gina, alături de o urare specială din partea amândurora pentru urmăritorii săi. „Vă dorim Crăciun fericit și sărbători liniștite! Vă trimitem numai gânduri bune și bucurie!”

Smiley și Gina Pistol urmează să devină pentru prima dată părinți anul viitor. Cei doi sunt împreună de mai bine de trei ani. Prezentatoarea TV se află în trimestrul al treilea de sarcină și a dezvăluit că are parte și de anumite aspecte mai puțin plăcute. „Între noi fie vorba, sunt recunoscătoare și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru miracolul pe care-l trăiesc. Sunt atât de fericită, dar uneori mai fac și haz de necaz. Nu e deloc ușor să fii însărcinată”, a mărturisit Gina Pistol pe Instagram Stories.

„Eu, care alergam 6-10 kilometri fără nicio problemă, acum, dacă merg 50 de metri, trebuie să iau o pauză. Am și rinită de sarcină, ceea ce înseamnă că nu pot să dorm noaptea. (…) Am început să am și dureri de spate și sufăr și sindromul picioarelor neliniștite”, a mai spus Gina Pistol.

Deși se vehiculau mai multe zvonuri în presă, Smiley și Gina Pistol au confirmat că vor avea un copil împreună la sfârșitul lunii septembrie. Cei doi au împărtășit vestea prin intermediul unui video emoționant intitulat „Noi acum înseamnă 3”, publicat pe contul de YouTube al artistului, în care povestesc pe larg motivul pentru care nu au făcut publică vestea. „Vestea că vom avea un copil împreună a fost o mare surpriză pentru amândoi și am preferat să păstrăm vestea asta pentru noi până în momentul în care vom fi siguri că este o surpriză până la capăt”, a spus Smiley la vremea respectivă.

