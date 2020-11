EXCLUSIV: Ce a învățat Smiley despre el și despre lume în 2020? Declarațiile emoționante ale artistului

Ce a învățat Smiley, nominalizat la categoria Best Male Artist în cadrul ELLE Style Awards 2020, despre el și despre relația sa cu lumea, în acest an care s-a dovedit dificil și imprevizibil pentru toată lumea? Artistul a răspuns provocării ELLE și ne-a împărtășit, cu această ocazie, gândurile lui oneste la finalul unui an în care s-a aventurat în lumea filmului, dar în care a și aflat că va deveni tată. Smiley și partenera sa, Gina Pistol, cu de care are o relație de multă vreme, dar pe care au ținut-o discretă, vor avea o fetiță.

Așadar, ce a învățat Smiley în 2020? Iată ce a răspuns artistul. „2020 este un an al contrastelor pentru mine și cred că nu doar pentru mine. Este și cel mai frumos an, din anumite puncte de vedere, dar și cel mai imprevizibil an, cu știri, statistici și temeri nemaiîntâlnite până acum. A fost un an în care am învățat să trăiesc cu dorul de oameni dragi, de concerte, de trupă, de public, de dimineți fără teamă, de viață de dinainte de pandemie, de întâlniri, de petreceri, de mers hai-hui prin lume, dar și anul în care am reînvățat să mă bucur de ce am, de muzică, de momente de inspirație, de casă, de familie, de prieteni, de vise, de tehnologie cu vastele ei variante cu care ne ajută în această perioadă, de zile liniștite și mai așezate.”

Dar ce a învățat Smiley de la anul acesta copleșitor nu s-a rezumat doar la concluzii legate de realitatea cotidiană. Artistul a mai spus: „Cred totuși că cea mai importantă revelație despre mine anul acesta a fost tot o contradicție. Am aflat că sunt, asemeni tuturor oamenilor, MIC în fața problemelor mari ale lumii. Că nu le pot influența sau schimba în bine oricât mi-aș dori, nu le pot evita sau opri. În același timp, am aflat despre mine că sunt MARE, în universul meu, în familia mea, pentru ai mei, că voi deveni tată de fată și că ziua de mâine voi încerca să mi-o fac mai frumoasă alături de cei pe care îi iubesc.”

În final, ce a învățat Smiley în această perioadă a fost și să nu își piardă optimismul și o viziune empatică asupra lumii: „Am realizat o dată în plus că noi, oamenii, avem toate resursele pentru a ne adapta, pentru a ne ridica, pentru a reconstrui lumea noastră în coordonate noi și că viitorul apropiat sigur ne poate aduce emoții frumoase dacă avem credință și sădim binele în lumea noastră cu respect, empatie, măsură, modestie. Să nu pierdem nici o ocazie să fim buni și nici o zi fără să ne bucurăm de ea!”

Foto: prin amabilitatea artistului

