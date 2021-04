Mesajul emoționant transmis de Regina Elisabeta a II-a cu ocazia împlinirii a 95 de ani

Regina Elisabeta a II-a a împlinit astăzi 95 de ani. Este prima aniversare pe care o petrece, în peste șapte decenii, fără soțul său, Prințul Philip, care s-a stins din viață la vârsta de 99 de ani și care a fost înmormântat sâmbătă, pe 17 aprilie, în cadrul unei ceremonii restrânse, la care au participat doar cele mai apropiate persoane, pentru a respecta restricțiile impuse de pandemie.

Cu ocazia împlinirii a 95 de ani, Regina Elisabeta a II-a a transmis un mesaj emoționant prin care le mulțumește tuturor pentru urări. Aceasta a menționat că s-a arătat profund impresionată de susținerea primită după moartea soțului ei. „Am primit, cu ocazia împlinirii a 95 de ani, numeroase urări de bine, pe care le apreciez foarte mult. În timp ce ne aflăm într-o perioadă de mare tristețe, a fost un sprijin pentru noi toți să vedem și să ascultăm omagiile aduse soțului meu, de la cei din Regatul Unit, Commonwealth și din întreaga lume. Familia mea şi cu mine am dori să vă mulţumim tuturor pentru sprijinul şi bunătatea pe care ni le-aţi arătat în ultimele zile. Am fost profund emoţionaţi şi continuăm să ne amintim că Philip a avut un impact extraordinar pentru nenumărate persoane de-a lungul vieţii sale”, se arată în mesajul Reginei Elisabeta a II-a, transmis de către Palatul Buckingham.

Regina Elisabeta va rămâne la Castelul Windsor în perioada doliului regal după moartea Ducelui de Edinburgh. În acest an, Regina Elisabeta nu a mai lansat, cum era obiceiul, un nou portret oficial.

Today is The Queens 95th birthday.

HM was born on 21 April 1926 at 17 Bruton Street in London, the first child of The Duke and Duchess of York.

This year The Queen remains at Windsor Castle during a period of Royal Mourning following the death of The Duke of Edinburgh. pic.twitter.com/kOeH399Ndp

