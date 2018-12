Melania Trump are un ajutor secret care o consiliază în alegerea ținutelor

De-a lungul timpului, Melania Trump a stârnit numeroase controverse prin piesele vestimentare pe care a ales să le poarte în momente mai puțin potrivite, iar tot mai multe persoane se întreabă dacă deciziile îi aparțin sau ascultă sfatul unui ajutor specializat.

„În loc să-i fie trimise hainele la Casa Albă, Melania are designeri și stiliști la Trump Tower. O dată sau de două ori pe lună, Prima Doamnă zboară la New York, unde o așteaptă sora ei să-i dea sfaturi”, le-a spus o sursă celor de la Page Six.

Ines Knauss locuiește în apropiere de Trump Tower, într-o clădire deținută tot de Trump, în care obișnuia să locuiască și Melania înainte de căsătorie. „Este foarte reținută și timidă. Dar ea și Melania sunt foarte apropiate”, a continuat sursa.

Ines a studiat moda și s-a mutat în Milano când sora ei a început să facă modelling în New York. După ce Melania a semnat un contract cu Paolo Zampolli, cel care i-a făcut cunoștință acesteia cu Trump, Ines a revenit în New York.

„Doamna Trump și sora ei sunt foarte apropiate, dar nu ea este cea care o ajută cu styling-ul garderobei. La sfârșitul zilei, Doamna Trump decide ce va purta”, a declarat purtătorul de cuvânt al Melaniei.

Deși designeri precum Marc Jacobs, Tom Ford sau Zac Posen au refuzat să o îmbrace pe Prima Doamnă, aceasta nu a avut nevoie de prea mult timp pentru a găsi înlocuitori, precum Dolce & Gabbana, Ralph Lauren, Gucci, Elie Saab și mulți alții.

