Meghan Markle și Prințul Harry, din nou părinți! PRIMA IMAGINE cu Ducesa însărcinată cu al doilea copil

După ce în luna noiembrie a anului trecut a dezvăluit că a suferit o pierdere de sarcină, iată vin vești minunate despre Meghan Markle și Prințul Harry. Cei doi vor deveni părinți și au dezvăluit și prima imagine cu Ducesa însărcinată a doua oară.

Un purtător de cuvânt al cuplului regal a declarat: „Putem confirma că Archie va fi un frate mai mare. Ducele și ducesa de Sussex sunt bucuroși să-și aștepte al doilea copil”.

Meghan Markle a dezvăluit în luna noiembrie că în vara acestui an a pierdut a doua sarcină. Meghan a povestit pe larg cum s-a întâmplat totul. Ea spunea că a avut loc într-o dimineață de iulie și că după ce i-a schimbat scutecul fiului ei, Archie, a simțit o durere puternică, căzând la podea cu fiul ei în brațe. „Am știut, în momentul în care îmi strângeam în brațe primul copil născut, că tocmai îl pierdeam pe al doilea. Câteva ore mai târziu, într-un pat de spital, strângeam mâna soțului meu. Amândoi plângeam, ne gândeam cum o să trecem peste asta”, a scris Meghan Markle pentru New York Times.

Meghan Markle și-a încheiat atunci articolul spunând: „Adevărul este că acest an ne-a unit pe toți mai mult decât oricând. Cu toții ne adaptăm la o nouă normalitate, unde fețele ne sunt acoperite de măști și suntem forțați să ne privim în ochi, uneori cu căldură, alteori cu lacrimi. Pentru prima dată, după mult timp, ne vedem cu adevărat. Suntem ok? Vom fi”, a scris Meghan Markle pentru New York Times.

Meghan Markle, în vârstă de 39 de ani, a devenit pentru prima dată mamă pe data de 6 mai 2019. La începutul lui, Prințul Harry și Meghan Markle au decis să se retragă din familia regală britanică. În iulie, cei doi s-au mutat alături de fiul lor, Archie, în noua lor casă din Santa Barbara, California. În septembrie au anunțat că au devenit independenți financiar de familia regală și au înapoiat banii cheltuiți pentru renovarea reședinței lor din Marea Britanie.

