Meghan Markle, imagini rare cu fiica sa, Prințesa Lilibet. Momentul surprins în noul videoclip

Meghan Markle a oferit o privire rară asupra vieții de familie, publicând un videoclip în care apare alături de fiica sa, Prințesa Lilibet.

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  de  ELLE.ro
Meghan Markle, imagini rare cu fiica sa, Prințesa Lilibet. Momentul surprins în noul videoclip

Meghan Markle își celebrează „spiritul antreprenorial” odată cu lansarea colecției de sărbători a brandului său de lifestyle, As ever. Ducesa de Sussex a publicat pe Instagram un videoclip care reunește imagini din copilărie, momente din culisele afacerii sale și o apariție rară a fiicei sale, Prințesa Lilibet.

Într-una dintre secvențe, Meghan Markle pregătește un produs tartinabil din fructe, în timp ce Lilibet, în vârstă de cinci ani, o ajută folosind propriul bol și o lingură.

„Ce părere ai, Lili?”, o întreabă Meghan.

„Cred că este minunat”, răspunde fetița, oferind publicului ocazia rară de a-i auzi vocea.

În descrierea postării, Ducesa de Sussex a povestit că interesul său pentru afaceri a apărut încă din copilărie.

„Când aveam aproximativ opt ani, mi-am început propria afacere, confecționând elastice de păr pe care le coseam la mașina de cusut Singer a bunicii mele și le vindeam cu câte un dolar bucata. Am vândut biscuiți pentru organizația Girl Scouts, am avut standuri de limonadă, am lucrat într-un magazin de iaurt înghețat și am avut nenumărate alte slujbe. Spiritul meu antreprenorial a fost mereu prezent”, a scris ea.

Fosta actriță a amintit și un mesaj publicat pe blogul său, The Tig, în care vorbea despre independența femeilor, subliniind însă importanța sprijinului oferit de oamenii apropiați.

„În spatele fiecărei femei de succes se află ea însăși. Și este adevărat… dar mai există ceva: o comunitate plină de iubire, un grup de oameni care te susțin, o echipă extraordinară.”

Meghan Markle a mărturisit că este mândră de evoluția brandului As ever și le-a mulțumit colaboratorilor care au contribuit la dezvoltarea afacerii.

Videoclipul include fotografii din perioada în care făcea parte din Girl Scouts, alături de mama sa, Doria Ragland, dar și imagini cu pregătirea și ambalarea produselor As ever. Prințul Harry apare, la rândul său, într-o secvență în care Meghan deschide o cutie.

Meghan Markle a lansat colecția de sărbători As ever

Pe 6 octombrie, brandul Ducesei de Sussex a lansat prima parte a colecției dedicate sărbătorilor de iarnă. Printre produsele prezentate se numără un calendar Advent realizat în colaborare cu producătorul de ciocolată Compartés din Los Angeles. Designul este inspirat de locuința pe care Meghan și Harry o dețin în Montecito, California, și include cei doi palmieri emblematici ai proprietății.

Calendarul costă 148 de dolari și conține 24 de praline, cu arome de căpșune, zmeură, mure și marmeladă de portocale. Colecția mai cuprinde tablete de ciocolată, fructe învelite în ciocolată, cărți de joc și coșuri-cadou cu produse As ever. Deși Meghan și Harry s-au întors recent în Regatul Unit pentru o perioadă mai lungă, alături de copiii lor, Archie și Lilibet, familia își va păstra locuința din California și proprietatea de vacanță din Portugalia.

Într-un interviu acordat revistei Marie Claire în 2024, Meghan a vorbit despre bucuria sărbătorilor petrecute în familie.

„Ador sărbătorile. Fiecare sărbătoare este o nouă aventură”, a declarat ea, adăugând că această perioadă devine tot mai frumoasă pe măsură ce copiii cresc.

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Foto: Getty Images

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