Macaulay Culkin, starul din Home Alone, a împlinit 40 de ani. Cum arată acum actorul

Celebrul actor din Home Alone, Macaulay Culkin, a împlinit miercurea aceasta 40 de ani, moment pe care a ținut să-l marcheze alături de fanii de pe Twitter printr-o postare hilară.

„Hei, vreți să vă simțiți bătrâni? Am 40 de ani. Cu plăcere”, a scris Culkin pe rețeaua de socializare, acolo unde are aproape 600 de mii de urmăritori.

It’s my gift to the world: I make people feel old. I’m no longer a kid, that’s my job. — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) August 26, 2020



Imediat după aceea, artistul a adus vorba și de o posibilă criză a vârstei mijlocii în curând, întrebându-și fanii dacă au vreo idee despre cum ar putea să facă totul mai palpitant. „Dacă tot am 40 de ani cred că e timpul să îmi încep și criza vârstei mijlocii”, a început acesta. „Mă gândesc să mă apuc de surf. Aveți alte recomandări?”

Since I’m 40 I think it’s about time to start my midlife crisis. I’m thinking of picking up surfing. Do you all have any suggestions? — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) August 26, 2020

Mai departe, Macaulay Culkin i-a rugat pe fani să își pună în acțiune abilitățile în Photoshop și să îi trimită un edit din care să vadă dacă are totuși potențial de surfer: „Se pricepe cineva la Photoshop? Puteți să îmi puneți capul meu unui surfer să-mi fac idee cam cât de mișto aș arăta?”

Do any of you have photoshop skill? Can you put my head on a surfer so I can get an idea of how cool I’d look? — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) August 26, 2020

Atât fanii, cât și cei apropiați actorului i-au urat o aniversare fericită pe rețelele de socializare. Fina sa, nimeni alta decât Paris Jackson, fiica regretatului Michael Jackson, a postat o serie întreagă de fotografii și filmulețe cu acesta pe contul său de Instagram – „Te știu de prea mulți ani ca să le mai țin socoteala dar pe bune de nu te rafinezi ca vinul (deși probabil ai prefera să fii o doză de Mountain Dew)”, a scris Paris.

Culkin a devenit extrem de cunoscut ca actor încă din copilărie, după ce în anii ’80 l-a jucat pe Kevin McCallister în cea mai iubită comedie de Crăciun, Home Alone. El a continuat să apară și în alte filme precum Only The Lonely, My Girl, The Good Son sau Richie Rich până în 1994, când pentru ceva timp a dispărut din peisaj – mai târziu, Macaulay Culkin mărturisea că totul s-a datorat abuzurilor fizice și psihice ale tatălui său de la acea vreme.

Din 2003, el și-a reluat cariera odată cu rolurile din Will & Grace, Kings sau American Horror Story – chiar și așa, într-un interviu de la începutul acestui an actorul povestea cum nu îi e deloc ușor, mai ales că, după cum chiar el afirma, nu se pricepe deloc la castinguri.

La 18 ani s-a căsătorit cu actrița Rachel Miner, dar relația lor nu a ținut decât 2 ani iar în 2002 aceștia au și divorțat. Timp de 8 ani, a fost împreună cu Mila Kunis. În prezent, Macaulay Culkin e într-o relație de aproape 3 ani cu Brenda Song, cu care s-a întâlnit tot pe platourile de filmare și alături de care plănuiește să aibă și un copil în viitorul apropiat.

