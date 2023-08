Lora a dezvăluit secretul unor forme de invidiat! În ce constă meniul vedetei: „Mănânc în fiecare zi, dacă vreau, dulce”

Lora este una dintre cele mai apreciate artiste din showbiz-ul românesc, care știe cum să atragă privirile prin fiecare apariție a sa. Vedeta se poate mândri cu o voce unică, o carismă care prinde la public, dar mai ales cu un fizic de invidiat. Artista și-a dezvăluit secretele siluetei sale și ce mănâncă într-o zi obișnuită pentru a arăta atât de bine.

Invitată în podcastul lui Horia Brenciu, „Lucruri simple”, Lora a dezvăluit că este o adevărată gurmandă. Ba mai mult, când vine vorba despre dulciurile care îi fac cu ochiul, artista a susținut că poate mânca zilnic ceva dulce fără să își facă griji pentru aspectul fizic.

Cu toate acestea, cântăreața este foarte strictă atunci când vine vorba despre perioadele dintre mese. Astfel, vedeta a spus, în urmă cu ceva timp, că își ia micul dejun între orele 11:30 și 12:00 și începe cu cereale combinate, integrale, musli și lapte de migdale.

„ În ce constă meniul meu? Mă trezesc dimineață și la micul dejun mănânc cereale combinate, integrale, musli, beau lapte de migdale, dar asta pe la ora 11.30 -12.00. Intermitent fasting înseamnă să nu mănânci cel puțin 16 ore, așa că în funcție de asta iau prima masă. Apoi, la a doua masă, depinde, o supă, o salată, pește, paste sau fructe de mare, iar cina poate fi sau nu fi. Între mese mai mănânc un fruct. De sport nu prea am timp, dar aș vrea să reîncep „, a spus Lora pentru ciao.ro .

De asemenea, aceasta a precizat că încearcă să consume mai puțină proteină animală și urmează un post intermitent. În același timp, Lora evită cât de mult poate sucurile din comerț și bea foarte multă apă. Deși ar putea mânca zilnic și ceva dulce, vedeta a spus că nu simte nevoia prea des.

„Cine nu vrea să mai slăbească? Mie îmi plac formele pe care le am și cum sunt eu acum! Îmi place de mine cum arăt. Nu m-am mai cântărit. Am circumferința de 1 metru la șolduri. Eu până acum am reușit să mă mențin fără să fac nimic deosebit. Nu cred în diete, dar cred într-un stil de viață sănătos! Sunt pe intermitent fasting și pe mai puțină carne, mai puțină proteină animală, mai multă proteină vegetală, în ceea ce privește stilul de viață! Beau rar sucuri, beau apă plată des, iar dulciuri servesc doar o dată pe lună, pentru că nu simt nevoia mai des”, a precizat artista.