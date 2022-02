Lidia Buble, despre problemele de sănătare cu care se confruntă după participarea la Asia Express: „N-am reușit să scap”

Lidia Buble a vorbit despre problemele de sănătate cu care încă se confruntă după participarea la Asia Express. Dincolo de experiența de neuitat pe care a trăit-o, cântăreața a avut parte și de momente mai puțin plăcute.

Lidia Buble le-a mărturisit fanilor de pe rețelele de socializare că nu a reușit să scape de aceste probleme de sănătate, însă este pe drumul cel bun și urmează anumiți pași pentru a se recupera.

„M-ați întrebat câțiva din voi dacă am reușit să scap de problemele pe care le aveam la spate după Asia Express . N-am reușit să scap de ele, dar sunt pe drumul cel bun. Fac tot felul de exerciții pentru asta și încerc să nu mai ridic greutăți foarte mari” , a spus Lidia Buble pe Instagram.

Lidia Buble a povestit în urmă cu ceva timp care au fost problemele pe care le-a întâmpinat după competiția Asia Express, show în care artista și sora ei, Estera, au format una dintre cele mai competitive echipe.

Lidia Buble a explicat cum a fost ultima etapă în Turcia pentru ea și sora ei, Estera Buble, mai ales că pentru una dintre probe echipele au fost nevoite să care 200 de kg de vase pe un cărucior fără margini, pe un drum în pantă. Deși au dus la bun sfârșit misiunea, se pare că greutățile pe care le-a întâmpinat pe durata emisiunii au avut un efect destul de neplăcut asupra stării de sănătate a Lidiei.

Ea le-a povestit fanilor că, la întoarcerea în țară, după un control medical, doctorii i-au spus că are hernie de disc.

„Cum a fost să cărăm 200 kg de vase pe un cărucior fără margini și pe un drum în pantă? Am simțit că se rupe mijlocul meu și brațele simțeam cum se desprind ușor din umeri iar când am ajuns în România, după un consult la medic, am aflat că m-am ales și cu o frumoasă HERNIE DE DISC.”