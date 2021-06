Lidia Buble a aniversat 28 de ani la Asia Express. Ce a spus artista?

Lidia Buble a aniversat 28 de ani în Asia Express, acolo unde a pornit în aventură împreună cu sora ei, Estera. Cele două formează una dintre echipele care își vor disputa premiul celui de-al patrulea sezon, a cărui acțiune se va desfășura mai aproape de casă de data aceasta, adică în Turcia, Georgia și Azerbaidjan, urmând să se adauge noi destinații surpriză pe traseu.

Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francy, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital, sunt celelalte perechi care concurează în aventura vieții lor.

Vestea că Lidia Buble a aniversat 28 de ani a venit chiar de pe contul de Instagram al vedetei, care a postat și câteva imagini de la filmări care nu mai fuseseră văzute până acum. Cu această ocazie, cântăreața a și repetat intenția ei de a câștiga competiția.

„De 28 de ani trăiesc intens. O aniversare plină de aventură și necunoscut. Ăsta e cadoul pe care mi l-am făcut. Abia aștept să mă întorc învingătoare și să mă bucur de gândurile voastre.”

Și producătorii Asia Express au marcat evenimentul, faptul că Lidia Buble a aniversat 28 de ani la filmări, printr-o postare festivă. Cântăreața și-a exprimat în mai multe rânduri entuziasmul pentru participarea la concurs.

„O viață am așteptat o astfel de oportunitate… să pot să-mi spun povestea și într-un alt context. Sunt extrem de competitivă, dar habar n-am cum am sa fac față când adaug stresul și epuizarea. Vin să câștig și să-mi arăt că pot mai mult. Noi suntem 11 frați. Cât o echipă de fotbal:)… am ales-o însă pe Esty, pentru că împreună suntem Double Bubble Trouble”, declara ea atunci când și-a anunțat participarea la emisiune.

Foto: Instagram