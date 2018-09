Leighton Meester nu s-ar mai întoarce în rolul lui Blair Waldorf din „Gossip Girl”, iar motivul este bine întemeiat

„Ajungeam (pe platourile de filmare) la 5 a.m. și plecam la 8 p.m., zile întregi nu am văzut soarele”, le-a spus Leighton Meester celor de la Porter Edit. Deși am putea crede că programul extrem este cea mai mare provocare pe care Leighton ar fi putut-o experimenta, ei bine, actrița dezvăluie mai multe aspecte din perioada „Gossip Girl” care au marcat-o.

„Dacă nu ai o perspectivă corectă, poți fi foarte ușor indusă în eroare de oamenii care se poartă foarte frumos cu tine sau cei care te judecă pentru comportamentul tipic al unei tinere de 20-21 de ani, care face greșeli, dar care este constrânsă să le facă în mod public. Nu sunt bântuită de acea perioadă, dar a fost interesant și m-a ajutat să reflect și să examinez situațiile din perspectiva unui adult, și mi-am spus `Nu cred că a fost cel mai sănătos mediu`”, a continuat Leighton Meester.

Actrița a evidențiat și aspectul care a menținut-o pe linia de plutire, și anume persoanele pe care le-a avut alături și de care s-a atașat. „Am fost foarte norocoasă să găsesc oameni sinceri și să rămânem prieteni”, spune Leighton, iar noi presupunem că se referă la actrița Zuzanna Szadkowski, care a interpretat rolul Dorotei în serial, menajera lui Blair Waldorf, cu care a păstrat legătura încă de atunci.

„Am început „Gossip Girl” în urmă cu 10 ani, când aveam 20 de ani, iar acum am 30. Mi-a plăcut acea perioadă, iar acum fac un alt lucru care îmi place, ceva nou, care este mai mult pe gustul meu la cei 30 de ani, ceva care m-a ajutat să mă dezvolt”, le-a spus actrița celor de la Rogue Magazine în 2017, referindu-se la sitcom-ul `Making History`, anulat ulterior. „Mă simt atât de norocoasă să am fani minunați care ori au crescut cu show-ul, ori cresc alături de el acum. Am auzit oameni spunând `Îl urmărim acum pentru a ne aduce aminte`”.

Din fericire, o putem urmări pe Leighton în comedia „Single Parents”, care va debuta în această toamnă la ABC.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK