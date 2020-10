Lavinia Pîrva vorbește despre schimbările din viața ei de când a devenit mamă

Lavinia Pîrva a povestit în cadrul emisiunii „Vorbește Lumea” de pe Pro TV despre viața de mamă, dar și care sunt schimbările care au apărut în viața ei.

„Copilul meu mă solicită total. Este genul de copil bombă cu ceas. O am pe mama mea alături, mai pleacă și ea acasă pentru că locuiește în Timișoara, dar în mare parte, de când s-a născut Alexandru este alături de mine și am reușit să fac și proiecte frumoase. Am timp să și lucrez, dar mare parte din timp stau cu el pentru că nu vreau să pierd nimic. Sunt foarte fericită cu Alexandru. Doarme noaptea, ziua mă solicită foarte mult, dar îmi face plăcere pentru că intru în lumea lui și mă simt extraordinar de bine”, a declarat Lavinia Pîrva la „Vorbește Lumea.”

Lavinia Pîrva a vorbit și despre business-ul ei lansat de curând, și anume un site online cu articole vestimentare. „Mă inspiră foarte mult Alexandru. Am făcut acest proiect pentru că, după cum bine știți, în timpul sarcinii am luat foarte multe kilograme. După care a venit pandemia, nu am ieșit din casă, deci nu mi-am schimbat garderoba. În momentul în care am avut voie să ieșim, am plecat să fac niște cumpărături și nu am găsit nimic care să mi se potrivească.”

Artista a spus și care sunt activitățile preferate ale fiului ei, adăugând că deja are ureche muzicală. „Îi place foarte mult să se joace cu aspiratorul, să dea cu mătura. Are ureche muzicală foarte bună, îi place să cânte cu tati la pian. Este un copil foarte vesel.”

Lavinia Pîrva formează un cuplu cu Ștefan Bănică Jr. Cei doi sunt împreună din 2013, iar în 2017 s-au căsătorit în Bulgaria. În 2019, Lavinia a devenit pentru prima dată mamă.

