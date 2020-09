Ștefan Bănică, declarații emoționante despre experiența de a urca pe scenă alături de fiul său

View this post on Instagram

Astazi e despre el. Sunt foarte mandru de baiatul meu cel mare, Radu Stefan, care a devenit student, intrand printre primii admisi la UNATC, sectia Actorie. Asadar, suntem la a treia generatie a familiei Banica care urmeaza acelasi drum si imi face placere sa impartasesc asta cu voi ! Ii multumesc colegei mele de la Teatrul de Comedie, actrita Delia Nartea, cu care Radu Stefan s-a pregatit pentru admitere in cadrul atelierului ei de actorie pentru copii si adolescenti, unde Delia investeste pasiune, rabdare si dragoste pentru ceea ce face. Bravo! Felicitari si tuturor tinerilor care au intrat anul asta la facultate ! Si nu uitati ca de voi depinde schimbarea mentalitatii in aceasta tara!