Laura Giurcanu, noi declarații despre despărțirea de logodnicul său: „S-a ajuns la înșelat”

Laura Giurcanu anunța în urmă cu câteva zile că ea și logodnicul său s-au despărțit. La acel moment, creatoarea de conținut nu a oferit și alte explicații cu privire la motivele pentru care ea și partenerul ei au decis să pună punct relației lor. Cei doi erau logodiți din anul 2019.

Laura Giurcanu a decis să le vorbească cu sinceritate urmăritorilor săi de pe Instagram despre despărțirea de fostul său logodnic, dezvăluind că acesta a înșelat-o. Într-o serie de Instastories, a povestit cum a aflat de infidelitatea fostului partener.

Ea a decis să facă aceste mărturisiri pentru a evita apariția unor noi speculații pe seama acestui subiect. „Relația mea cu fostul meu prieten avea dificultățile ei și multe goluri, pe care noi n-am știut să le umplem. Dar această relație care ajunsese să fie toxică și aparent greu de gestionat… de acolo s-a ajuns la înșelat și a fost cel mai urât tip de înșelat, a fost în public și ăsta e singurul motiv pentru care aș adresa asta vreodată. Oameni au și văzut treaba asta, așa am și aflat. Am văzut o poză explicită, o poză care mi-a frânt inima, care circulă liberă pe Internet și va rămâne. Voiam eu să vorbesc despre asta înainte de a devenit un subiect de bârfă. Nu spun că am fost perfectă sau că relația noastră a fost perfectă, dar cum aleg unii oameni să încheie niște lucruri e o oglindă directă către sufletul lor.”

Laura Giurcanu a recunoscut că modul în care s-a încheiat relația cu fostul logodnic a fost neașteptat pentru ea, însă încearcă să privească partea bună a lucrurilor și să fie recunoscătoare pentru experiențele ei. „Sunt super recunoscătoare pentru multe chestii pe care le-am trăit în relația asta, inclusiv despre cele rele. Felul în care s-a terminat a fost pentru mine neașteptat, greu, sfâșietor, inimaginabil de dureros și mi-a frânt inima. E foarte ok să vorbesc despre asta. Am făcut multe greșeli, m-am comportat super nepotrivit în multe momente și am înțeles foarte multe lucruri despre mine și voi înțelege multe”, a adăugat Laura Giurcanu.

Laura Giurcanu și-a continuat mărturisirile și a precizat că nu își dorea să se ajungă la această situație. „Dar cum s-a încheiat totul nu are nicio legătură cu mine. Indiferent că un bărbat e exasperat și nu-și mai suportă iubita… te desparți, îți iei la revedere și faci ce vrei după. Când zic că te desparți, te desparți ca și celălalt să știe că te-ai despărțit. Eu eram în orașul în care s-a întâmplat chestia asta. Eu venisem să susțin ce se întampla acolo pentru el. Eram în camera de hotel în momentul în care chestia aia se întâmpla la 10 metri de mine. Asta a făcut cu totul mult mai dureros. La ce s-a ajuns e o mizerie din care nu meritam să fac parte și iata-mă fix în mijlocul ei”, a povestit Laura Giurcanu pe Instagram.

Foto: Instagram

