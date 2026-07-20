Laura Cosoi, mesaj de dragoste pentru soțul ei. Cosmin Curticăpean a împlinit 50 de ani: „Tu ești lumea noastră toată”

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Laura Cosoi a sărbătorit un moment important în familie, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mamă. Soțul actriței, Cosmin Curticăpean, a împlinit 50 de ani.

Laura Cosoi, mesaj emoționant pentru soțul ei, Cosmin Curticăpean

Pe Instagram, Laura Cosoi a dezvăluit cum l-a sărbătorit pe soțul ei. Actrița i-a pregătit acestuia mai multe surprize și a transmis pe Instagram un mesaj plin de dragoste pentru el. Urarea ei a fost însoțită de mai multe imagini de colecție cu ei doi.

„Tu ești lumea noastră toată. Nu există loc mai sigur, mai cald și mai adevărat decât acela în care ne ții pe toți împreună!

Te iubim, tati! La mulți ani, Cosmin drag și bun!”

Cum se simte Laura Cosoi cu puțin timp înainte de a naște

De-a lungul lunilor de sarcină, Laura Cosoi a împărtășit cu urmăritorii săi numeroase momente importante și imagini care au surprins transformările prin care a trecut.

Actrița a dezvăluit pe rețelele de socializare că are o perioadă în care simte că are mai multă energie decât de obicei și s-a și amuzat pe această schimbare neașteptată.

„Să mă oprească cineva din drive-ul ăsta care vine la pachet cu adrenalina nașterii ce urmează! Mai am puțin și mă înscriu la un maraton sau îmi organizez o drumeție pe munte, la câtă energie am.”

Laura Cosoi le-a povestit fanilor că s-a apucat de curățenie generală și chiar a avut timp să facă dulceață.

„Nu vă mai spun că am întors toată, dar TOATĂ casa cu fundul în sus. Azi am făcut 30 de borcane de dulceață de căpșuni și caise și, sincer, mi s-a părut atat de light… cam cum e un duș înainte să înceapă ziua.

În ritmul ăsta, până vine asta mică, cred că văruiesc casa, schimb gresia, plantez o livadă și învăț o limbă străină.

Dacă mâine mă vedeți că îmi cumpăr pământ pentru flori, sunt pe la ceva magazin de mobilă, fac piața, vă rog frumos să mă luați de mână și să mă trimiteți frumusel acasă.”

Cât de implicat este soțul Laurei Cosoi în creșterea fetițelor

La începutul anului 2026, Laura Cosoi a anunțat că familia ei se va mări din nou. Actrița se pregătește să devină mamă pentru a cincea oară. Vedeta are deja patru fete, pe Rita, Vera, Lara și Aida, alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean.

Laura Cosoi a împărtășit pe Instagram un video plin de emoție, în care le filmează pe fiicele ei în momentul în care află vestea despre noul lor membru din familie. Actrița a pregătit un moment înduioșător la o clinică medicală. Cele patru fetițe ale actriței au deschis o cutie din care au ieșit mai multe baloane roz, descoperind, astfel, că vor avea o soră. Rita, Vera, Lara și Aida au fost extrem de încântate și emoționate, iar fericirea li s-a citit pe chipul lor.

Într-un interviu acordat recent, Laura Cosoi a vorbit despre sprijinul pe care îl are din partea soțului ei și al familiilor lor.

„Cosmin este foarte implicat, ca de fiecare dată. Suntem o echipă și lucrurile se împart natural între noi, fără calcule rigide. Fiecare face ce poate, când poate, și cred că asta ne ajută cel mai mult. (…) Deocamdată ne descurcăm în formula actuală și suntem norocoși că avem și ajutorul din partea familiilor”, a declarat ea pentru Cancan.ro.

Actrița a mărturisit că cele patru fetițe ale lor sunt foarte încântate de ideea că familia lor se va mări cu încă o fetiță.

„Sunt foarte implicate și curioase. Vorbim des despre asta și simt că așteaptă cu bucurie să își cunoască noua surioară. Pentru noi, e important să le includem în tot acest proces”, a mai spus ea pentru sursa citată.

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Foto: Instagram

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