Laura Cosoi a sărbătorit Paștele Catolic. Ce mesaj a transmis actrița

Laura Cosoi a sărbătorit pe 17 aprilie Paștele Catolic. Cu această ocazie, actrița le-a împărtășit fanilor de pe rețelele de socializare câteva imagini de familie în care este alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean, și fiicele lor, Rita și Vera.

Laura Cosoi, care va deveni în curând mamă pentru a treia oară, a celebrat Paștele Catolic alături de familia ei. Actrița a publicat o serie de fotografii pe Instagram, inclusiv cu fetițele ei, Rita și Vera, alături de mesajul: „Cristos a Înviat! 🙏🏻 Duminică binecuvântată, dragi prieteni și „La mulți ani!”.

Laura Cosoi se pregătește să devină mamă pentru a treia oară. Actrița a anunțat anul trecut, de Crăciun, că este din nou însărcinată, iar atunci a dezvăluit că va avea tot o fetiță.

Într-un interviu acordat acum ceva timp, Laura Cosoi a vorbit despre problemele cu care s-a confruntat de când a aflat că este însărcinată pentru a treia oară, dezvăluind că de această dată s-a simțit diferit față de atunci când era gravidă cu celelalte două fetițe.

Actrița a povestit că în primul trimestru de sarcină a avut momente în care s-a simțit rău, lucru care nu s-a întâmplat în precedentele două sarcini.

„Dacă primele două sarcini au fost cumva asemănătoare, de data asta a fost diferit, în sensul că în primul trimestru mi-a fost mai rău. Nu am stat la pat, am putut să-mi văd de treabă, dar a trebuit să suport o stare de greaţă continuă. Culmea, asta nu se întâmpla de dimineaţă , ci de pe la 12 până seara, când mă culcam. Iar dacă în trecut ghimbirul era aliatul meu, acum chiar şi ingredientul ăsta minune a fost frecvent depăşit de situaţie. Dacă mâncam îmi era greaţă, dacă nu mâncam, la fel”, a mărturisit Laura Cosoi într-un interviu acordat OK magazine .

„Au fost momente destul de delicate, pentru că am avut repetiţii şi am fost şi în turneu prin ţară. Aşa că am încercat să gestionez situaţia cât am putut de bine ca să nu mi se facă rău pe-acolo, pe unde eram. Avem tot timpul ceva la mine să ronţăi şi de data asta m-am descurcat bine cu limonadă cu ananas. Mâncam felii de ananas, beam compot de ananas şi îl combinam şi cu lămâie”, a mai spus Laura Cosoi, pentru sursa citată.