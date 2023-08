Larisa Iordache, mărturisiri sincere despre căsătorie și relația cu partenerul ei: „El se gândește la chestia asta”

Larisa Iordache, una dintre cele mai apreciate gimnaste, cu medalii olimpice, mondiale și naționale, s-a confesat într-un episod de podcast cu Ilinca Vandici. Fără să ascundă nimic, sportiva a discutat deschis despre relația sa cu partenerul ei și a dezvăluit părerea sa despre căsătorie.

În cadrul podcastului Ilincăi Vandici, Larisa Iordache a abordat subiectul relației sale cu Cristian Chiriță. Cu sinceritate, ea a menționat că, deși au apărut zvonuri că ar fi fost cerută în căsătorie, acest lucru nu s-a întâmplat încă. Cu toate acestea, fosta gimnastă nu exclude posibilitatea unei căsătorii în viitor.

„Nu sunt cerută în căsătorie. El se gândește la chestia asta… Așa a părut, dar nu e adevărat. Lucrurile sunt grăbite de unii, dar încă nu s-a întâmplat momentul ăsta. Niciodată nu am fost cerută în căsătorie, până acum. Cred că acel moment e unic pentru o femeie. Ca să fiu sinceră, aștept momentul. Dar vreau să fiu surprinsă. Și el este un om cu care vreau să conviețuiesc, să am o relație frumoasă, sănătoasă și lină. Dar nu ne-am grăbit cu absolut nimic și asta cred că ne-a ajutat foarte mult. Ne-am oferit libertate unul altuia. Cum vrem aceleași lucruri, de acolo vine compatibilitatea” , a explicat Larisa Iordache.

Totodată, sportiva a menționat ce nu ar accepta niciodată într-o relație, purtând o discuție serioasă cu partenerul ei.

Larisa Iordache a împărtășit și povestea despre prima dată când s-a întâlnit cu iubitul ei. La acea vreme, Cristian Chiriță se despărțise de puțin timp de Bernadette Szocs, iar Larisa era singură. Cu toate că inițial nu era pregătită pentru o nouă poveste de dragoste, relația cu Chiriță a evoluat și acum fosta gimnastă simte că dorește să devină mireasă.

„Nu cred că pot defini fericirea, fiecare o simte diferit. Pentru mine, cred că fericirea înseamnă liniște, să te simți bine cu tine, în primul rând. Să simți iuirea față de alte persoane sau față de o persoană anume este ceva special. Sentimental, da, sunt bine, am găsit un om. Nu l-am găsit, de fapt, s-a întâmplat…

E pe placul sufletului meu. Este un om cald, un om fain, un om pe care te poți baza. Dar toate astea mi le vor arăta anii pe care îi vom petrece împreună. În prezent sunt bine, e omul de care aveam, de care sufletul meu avea nevoie. M-a cucerit fiind el. Nu s-a ascuns nici măcar o secundă după calitățile sau defectele lui. Ne știam din vedere, dar nu am avut contact niciodată, să vorbim, să interacționăm… Așa cum spunea lumea, pentru că s-au spus foarte multe lucruri care nu erau adevărate. Și nu erau lucruri plăcute.

Eu eram singură, el era singur. (…) Fiind sportivi, mergând pe aceeași nișă, avem ce discuta. Eu, în momentul acela, nu simțeam nevoia să fiu cu cineva pentru că încă eram în dezvoltarea mea și o perioadă am stat de timp singură. Am ncercat să mă regăsesc pe mine, să mă vindec, să nu intru în altă relație cu un bagaj emoțional încărcat. Și nu era chiar ok pentru celălalt”, explică Larisa Iordache.