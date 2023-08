Ilinca Vandici, dezvăluiri despre sezonul 8 al emisiunii „Bravo, ai stil” și marea finală a show-ului: „Eu nu am preferate, nu am avut niciodată”

Vineri, pe 25 august a avut loc finala celui de-al optulea sezon „Bravo, ai stil!”. Câștigătoarea show-ului de la Kanal D, aleasă în urma voturilor publicului, este Alexandra Dumitru, cea care a obținut premiul în valoare de 100.000 de lei și titlul de cea mai stilată femeie din România. Tânăra în vârstă de 23 de ani este de profesie make-up artistă și deține un salon.

Finalistele sezonului opt „Bravo, ai stil!” au fost Andreea, Jasmine, Iris, Maria și Alexandra. Concurentele le-au arătat pe parcursul competiției celor trei jurați, Raluca Bădulescu, Maurice Munteanu și Alexandru Abagiu, dar și telespectatorilor, abilitățile lor stilistice, precum și capacitatea de a se adapta unei teme în cadrul edițiilor concept. Show-ul prezentat de Ilinca Vandici nu este lipsit de controverse, critici, scadaluri și de discuții aprinse între concurente.

Andreea a fost cea care a părăsit competiția în prima etapă eliminatorie, obținând 8,5% din voturi. A urmat Jasmine, cu 28,7% din voturile exprimate prin SMS, iar apoi Iris, care a avut un procentaj de 18,0%. Lupta pentru titlul de cea mai stilată femeie din România și coroană a fost, astfel, între Maria și Alexandra, cea din urmă obținând 61,3% din voturi, în timp ce Maria a avut 38,7%.

Ilinca Vandici a mărturisit înainte de marea finală că atât ea, cât și concurentele au avut mari emoții și că și-ar fi dorit ca show-ul să aibă mai multe ediții în acest an.

Ilinca Vandici a avut numai cuvinte de laudă de spus la adresa concurentelor din acest sezon.

„Bune fetele, foarte bune! Sunt, zic eu, dintre cele mai bune concurente ale acestui sezon și cred că fiecare merită să câștige, însă doar cei de acasă au această putere și au avut-o în fiecare sezon, de a-și vota concurenta preferată și de a alege și în acest sezon care este cea mai stilată femeie din România. Eu nu am preferate, nu am avut niciodată. Bineînțeles că rezonez cu fetele, dar rezonez cu fiecare în parte și nu este în mine treaba asta de a avea o afinitate mai mult pentru una sau pentru alta. Mi se pare că toate au muncit enorm, au un stil foarte bine definit, s-au dezvoltat foarte mult în toată perioada asta (…) Sunt convinsă că vor pleca de aici cu niște amintiri superbe, care le vor însoți pe tot parcursul vieții”, a mai precizat Ilinca Vandici pentru sursa citată.

După terminarea emisiunii, Ilinca Vandici a postat și un mesaj pe contul ei de Instagram.

„And just like that, am mai închis un capitol din competitia @bravoaistil. A fost un sezon intens și extrem de aproape de sufletul meu pentru că am descoperit atâtea tinere superbe, autentice și determinate cărora le mulțumesc pe această cale pentru tot ce ne-au oferit: de la zâmbete, la lacrimi, de la povesti cu tâlc la ținute fabuloase, un adevărat carusel de emoții și trăiri.

Felicitări @iriscabaa @jasminesaraj @andreea.stefffania @mmariaioana @alexandradumitruu

Mulțumesc juratilor @raluca.badulescu @maurice_munteanu @abagiu cei 3 fantastici care ne-au dus la un alt nivel de cunoaștere și redescoperire a fenomenului fashion!

Pentru mine toate cele 5 finaliste și numai, toate concurente sunt câștigătoare! Pentru toate eforturile depuse, pentru toată determinarea, hotărârea, curajul și implicarea lor. Cred că a fost o experiența unică pentru ele și mi-aș dori să rămânem în suflet cu recunoștintă pentru toate lucrurile frumoase, chiar dacă uneori ceea ce gândim sau sperăm nu ajunge să se materializeze…, a scris ea.