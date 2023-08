Irina Shayk, imagini inedite din vacanță alături de Bradley Cooper, în urma zvonurilor legate de relația cu Tom Brady

Bradley Cooper și Irina Shayk continuă să demonstreze că sunt în relații bune unul cu celălalt după despărțirea lor din 2019. Fostul cuplu este în prezent în vacanță, iar Irina a dovedit-o prin fotografiile postate pe Instagram Story în weekend.

După ce a împărtășit mai multe fotografii topless cu ea însăși în timpul călătoriei, modelul a postat și o imagine cu Bradley pozând fără cămașă în timp ce stă întins într-un caiac. În fotografia alb-negru, actorul își protejează ochii de soare și zâmbește pentru cameră.

Bradley Cooper and Irina Shayk vacationing together amid Shayks romance with Tom Brady. pic.twitter.com/gEUU1ReOVa

