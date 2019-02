Lady Gaga a onorat printr-un tatuaj rolul din „A Star is Born”

Lady Gaga și-a făcut un tatuaj în cinstea succesului „A Star is Born”, alegând să-și tipărească pe coloana vertebrală un trandafir, alături de cuvintele „La Vie en Rose”, o referință a melodiei lui Édith Piaf, pe care artista o interpretează în film. Bradley Cooper, care și-a făcut debutul regizoral cu „A Star is Born”, a ales-o pe Lady Gaga pentru rolul lui Ally, după ce i-a urmărit interpretarea acestei melodii din deschiderea Parker Institute for Cancer Immunotherapy în 2016.

„Happy Valentine’s Day”, a scris Gaga joia aceasta pe Instagram, alături de o fotografie cu tatuajul. „Un tatuaj omagiu adus „la vie en rose” realizat de minunata @winterstone coloana mea vertebrală este acum un trandafir.”

Atât Bradley, cât și Lady Gaga sunt nominalizați la Premiile Oscar pentru rolurile din film. „A Star is Born” a reușit să obțină alte șase nominalizări la diverse categorii.

Tatuajul referitor la film nu este singurul pe care Gaga și l-a făcut recent. Gaga a postat o imagine cu notele G-A-G-A așezate pe un portativ, tipărite pe braț. Comentariile au început să apară după ce fanii au observat că portativul are doar patru linii, și nu cinci, așa cum este corect. Lady Gaga s-a amuzat, de asemenea, de situație, precizând că a consumat destul de mult alcool înainte de a se tatua. În final, a reușit să-l corecteze.

