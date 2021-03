La 43 de ani, Cristina Cioran este însărcinată cu primul copil. Primele declarații

Actrița și prezentatoarea Cristina Cioran, în vârstă de 43 de ani, a anunțat că este însărcinată cu primul copil. Ea se află deja în al doilea trimestru de sarcină, în săptămâna 13.

Cristina Cioran a fost invitată azi în platoul emisiunii Vorbește Lumea de la ProTV unde a dezvăluit mare veste și a plâns de fericire.

„Eram la birou, am făcut un test, iar lui (n.r. – iubitului) i-am dat un mesaj. S-a bucurat foarte tare. Este o sarcină dorită, ne-am dorit mult, nu știu dacă ne-am pregătit. E o relație neașteptată, ne-am dorit să facem și copii. Abia după ce am aflat rezultatele tuturor testelor, adică săptămâna trecută, am putut să mă bucur cu adevărat. Știu că va fi greu, lunile astea trei au fost grele, mi-a fost rău. Dar le aștept și pe următoarele trei, și celelalte. Sunt în săptămâna treisprezece și în luna septembrie trebuie să nasc”, a spus Cristina Cioran în direct la Vorbește lumea.

Vedeta a mai precizat și că medicul i-a făcut deja câteva recomandări: „Acum fac un tratament cu hormoni pentru că e indicat. Totul la recomandarea medicului meu”, a mai spus viitoarea mamă.

Cristina Cioran și iubitul său, Alex, formează un cuplu de aproximativ șapte luni. Cei doi s-au cunoscut la scurt timp după ce Cristina Cioran s-a despărțit de Traian Văduva, chiar înainte de nuntă, după 10 ani de relație.

Despre relația cu actualul ei partener și tatăl copilului ei, Cristina Cioran a vorbit într-un interviu acordat cu câteva luni în urmă. „Mi-am deschis sufletul și în momentul ăla… Ne-am cunoscut la o petrecere, lângă București, când eram deja singură. Poate că nu era finalizat total. Nu m-am ascuns nicio secundă cu această relație, din momentul în care ea a început.

Poate că nu ne-am fi despărțit total, dacă nu era el. Acum sunt foarte fericită. Nu aveam foarte multe lucruri în comun, dar acum încep ușor, ușor să se dezvolte. Locuim împreună de când ne-am cunoscut. Când ne-am cunoscut, amândoi ieșisem dintr-o relație și a fost un moment în care ne-am completat”.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro