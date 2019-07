Kylie Jenner vorbește sincer despre experiența personală cu anxietatea, pierderea prietenilor și regăsirea de sine

Kylie Jenner a vorbit despre propria experiență cu anxietatea, într-o postare pe contul personal de Instagram: „Sunt mândră de mine, de inima mea, de puterea mea. Crescând în lumina reflectoarelor cu un milion de ochi care te urmăresc nu este normal. Am pierdut prieteni de-a lungul timpului și m-am pierdut chiar și pe mine însămi câteodată.

Primul meu tatuaj a fost sanity (sănătate psihică) pentru a-mi aminti în fiecare zi să mi-o mențin. M-am confruntat cu anxietatea întreaga viață de adult tânăr și după ce am născut au intervenit toate emoțiile interne. Am simțit că trebuie să mă regăsesc complet, din nou.”

Deși Kylie a recunoscut că păstrează o mulțime de lucruri doar pentru ea, le-a amintit fanilor care îi urmăresc activitatea pe Instagram că este o ființă umană, ca noi, toți ceilalți. „Viața mea nu este perfectă, iar ceea vedeți în social media este doar exteriorul. Fiți blânzi cu voi înșivă, treceți peste și lăsați trecutul în urmă.

Cu toții suntem capabili de lucruri incredibile, merităm să fim iubiți, și ne putem exprima în voie. Faceți mai mult din ceea ce vă face fericiți și nu vă mai cereți iertare. Acum este timpul vostru. Cu toții avem un destin magnific”, a continuat fondatoare Kylie Cosmetics.

După ce a scris mesajul, Kylie a primit mai multe comentarii încurajatoarea și de admirație din partea familiei sale celebre. „Sunt mândră de tine mereu”, i-a scris atât Khloe, cât și Kourtney Kardashian. Kylie nu a dat niciun nume atunci când a vorbit despre pierderea anumitor prieteni. Cu toate acestea, fanii au putut intui că este vorba despre Jordyn Woods, cele două întrerupând legătura după scandalul cu Tristan Thompson și Khloe Kardashian.

„Cred că toată această situație cu Jordyn trebuia să se întâmple – pentru un motiv, pentru mine, pentru ea, pentru tine, pentru toată lumea. Ea era siguranța mea. A locuit cu mine. Făceam totul împreună. Simțeam că o am pe Jordyn și nu-mi trebuie nimic altceva. Și simt că o parte din mine avea nevoie să crească fără ea. Iar câteodată oamenii sunt acolo pentru anumite motive în anumite situații din viața ta și nu pentru alții”, i-a spus Kylie lui Khloe, după ce a fost întrebată dacă îi simte lipsa lui Jordyn, în cadrul unui episod din Keeping Up With the Kardashians.

