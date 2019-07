Margot Robbie îi aduce un omagiu actriței Sharon Tate prin accesoriile purtate în noul ei film

Margot Robbie joacă în Once Upon a Time in Hollywood, noul film regizat de Quentin Tarantino, în care o interpretează pe actrița Sharon Tate, care a fost asasinată în 1969 de secta Familia Manson, ea fiind în acel moment însărcinată în opt luni.

Într-un interviu acordat lui Harry Smith, Margot a dezvăluit că a încercat să aducă un omagiu pe marile ecrane regretatei actrițe și prin intermediul accesoriilor pe care le-a purtat la filmări. Este vorba de câteva bijuterii care i-au aparținut lui Sharon Tate, bijuterii care i-au fost împrumutate chiar de sora lui Tate, Debra Tate.

Margot Robbie a explicat că nu știa foarte multe detalii despre viața lui Sharon Tate atunci când a acceptat rolul, numai despre circumstanțele tragice în care aceasta a fost ucisă. „Nu am fost niciodată expusă acelei părți frumoase din viața ei și acesta este cel mai frumos lucru la faptul că am acceptat rolul – am petrecut atâta timp încercând să îi apreciez viața spre deosebire de doar a cunoaște felul în care a murit”.

Despre sora lui Sharon, Debra, actrița are numai cuvinte de mulțumire, descriind-o ca „foarte implicată în a menține vie amintirea lui Sharon”, iar faptul că a putut purta bijuteriile regretatei actrițe a fost „o oportunitate extraordinară care nu ar fi putut fi posibilă fără Debra”. „Uneori era extrem de trist să fiu atât de puternic conectată cu adevărata Sharon. Pur și simplu te lovește această senzație de tristețe și tragedie și te simți îngrozitor de tristă. Însă au existat și momente în care m-am simțit fericită știind că ea era fericită”.

În Once Upon a Time in Hollywood, Margot joacă alături de Brad Pitt și Leonardo DiCaprio și poți urmări și tu mai jos trailer-ul oficial al peliculei.

