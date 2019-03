Kim Kardashian răspunde acuzațiilor de plagiere a ținutelor de podium purtate de Naomi Campbell

Kim Kardashian a avut în ultima vreme câteva apariții memorabile, purtând ținute semnate de designeri renumiți, extrase de pe podiumurile anilor ’90, când Naomi Campbell a fost primul model care le-a îmbrăcat. Deși Naomi, în vârstă de 48 de ani, nu a intrat într-o dispută cu fondatoarea KKW Beauty și nici nu i-a folosit numele pentru a evidenția plagierea ținutelor, a apelat însă la o metodă mai subtilă lămurind situația odată pentru totdeauna.

La câteva zile după ce Kim a purtat o rochie din mătase și dantelă semnată Versace la nunta lui Chance the Rapper, Naomi a postat pe Instagram Stories o fotografie din timpul show-ului Versace din toamna anului 1996, în care a prezentat ținuta. Contul de Instagram Diet Prada, renumit deja pentru demascarea plagiatului în industria modei, a documentat cazul și a reușit să strângă toate ținutele copiate de Kim. Mai mult decât atât, au descoperit că și Kylie Jenner a luat-o pe urma surorii ei mai mari, apelând la aceeași sursă de inspirație.

Recent însă, Kim Kardashian i-a mulțumit supermodelului pentru inspirație. Starul din „Keeping Up With The Kardashians” a postat o serie de fotografii cu rochia în cauză, adăugând în descriere: „Naomi pentru totdeauna”.

Vezi această postare pe Instagram Naomi Forever 💛💫 O postare distribuită de Kim Kardashian West (@kimkardashian) pe Mar 25, 2019 at 5:02 PDT

