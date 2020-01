Kate Middleton, mărturisiri emoționante despre viața de mamă

Kate Middleton a vorbit în cadrul unei vizite la un centru de copii și părinți din Cardiff, Ely and Careau Children’s Centre, despre cum a fost atunci când s-a născut primul ei fiu, George, dar și greutăți a întâmpinat.

Kate a fost acolo cu ocazia promovării unui studiu despre dezvoltarea timpurie a copiilor. Ea urmează la lanseze și un sondaj #5BigQuestions on the Under 5s (5 întrebări despre cei cu vârsta sub 5 ani). În decurs de opt ani, Ducesa de Cambridge a explorat modul în care experiențele din copilăria timpurie stau de cele mai multe ori la baza celor mai grele provocări sociale. Sondajul își propune să le ofere oamenilor informațiile necesare creșterii unui copil.

„Este frumos să fiu din nou în Țara Galilor. Vorbeam cu mai multe mămici, era primul an și îl aveam doar pe George. William încă lucra cu echipele de salvare și am venit aici și am avut un copil mic în mijlocul Anglesey. Era atât de izolat. Nu aveam familia alături, iar William făcea ture de noapte. Așa că…dacă aș fi avut un centru precum acesta atunci. Faceți o muncă minunată aici. Munca pe care voi o depuneți va avea un impact social și economic masiv în decursul anilor”, a spus Kate Middleton.

Kate Middleton va face parte un turneu în Regatul Unit, urmând să ajungă în Birmingham, Surrey și Londra. Una dintre persoanele care lucrează la acel centru a vorbit cu Kate și despre cât de greu le este părinților care au întrebări privind creșterea copiilor. „De aceea am vrut să fac sondajul. Dacă părinții nu sunt susținuți, acest lucru este și mai greu”, a spus Kate.

O profesoară de la centru, Rachel Fulthorpe, a declarat pentru People cum a fost întâlnirea cu Ducesa de Cambridge: „A fost foarte frumoasă, iar ea e interesată de copii. Le-a vorbit într-un mod adecvat vârstei lor. A fost foarte prietenoasă cu ei.”

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro