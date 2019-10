Kanye West a criticat ținuta sexy a soției sale, dar Kim Kardashian a avut replica perfectă

La Gala Met 2019, Kim Kardashian West a purtat o rochie Mugler foarte strâmtă și sexy, însă se pare că soțul ei, Kanye West, a fost sceptic cu privire la look-ul vedetei.

În timpul celui mai recent episod al emisiunii Keeping Up with the Kardashians am avut ocazia să vedem care a fost reacția lui Kanye West cu privire la rochia pe care a purtat-o soția lui la evenimentul din luna mai, rochie creată special pentru ea.

„Am trecut prin faza în care am fost rapper și mă uitam la toate fetele și mă uitam la soția mea și mă gândeam că oh, iubita mea trebuie să fie ca toate celelalte fete și să își arate corpul. Nu am realizat că acest lucru îmi afectează sufletul și spiritul mai ales că urmează să fiu tată a patru copii. Un corset este o formă de lenjerie intimă, este HOT, dar pentru cine?”, i-a spus Kanye soției sale.

Reacția lui Kim Kardashian West nu s-a lăsat mult așteptată: „Deci, în noaptea dinaintea Met tu vii și îmi spui că nu îți place că am corset. Mă faci să am stări de anxietate. Știai aseară că sunt anxioasă și că nu am nevoie de energie negativă și din partea ta și acum îmi spui că nu îți place că port o rochie strâmtă”.

„Ești soția mea și mă afectează atunci când pozele tale sunt prea sexy”, a ținut să precizeze Kanye, însă Kim a rămas neclintită în decizia ei de a purta acea rochie.

„M-ai făcut să devin această persoană sexy și încrezătoare în propriile puteri și doar pentru că tu ești într-o călătorie de transformare nu înseamnă că eu sunt în același loc cu tine”, a mai spus Kim.

Reacția lui Kanye la această discuție a fost în final una de aprobare – „Okay, bine. Okay, cool” – în timp ce Kim le-a zis prietenilor care au asistat la întreaga scenă că „Asta este absolut ridicol”.

