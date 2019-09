Jessie J vorbeşte despre relația cu Channing Tatum în noua ei piesă

Chiar dacă majoritatea vedetelor de la Hollywood şi-au petrecut weekend-ul la decernarea premiilor Emmy, Jessie J a susţinut un concert special în Troubadour, California. Într-un videoclip obţinut de către cei de la E!, Jessie J îşi prezintă noua piesă, care pare să fie despre iubitul ei, Channing Tatum.

„Oriunde te duci, știu că vreau să te urmez / Hai să facem o promisiune astăzi / Hai să o luăm încet, cu pași mici, ca să nu știm ce va urma. Hai să stăm liniștiți, să nu ne grăbim. Hai să ne distrăm / Nu este o cursă, nu e nevoie să alergăm / Este pentru totdeauna / Hai doar să fim îndrăgostiţi,” sunt versurile noii piese ale lui Jessie J.

În clip se poate observa cum Jessie J cântă din suflet, iar pentru a nu uita versurile, ea le avea scrise pe telefon. La sfârşitul piesei, ea a zâmbit, semn că a cântat din toată inima şi a trăit intens piesa.

Povestea de dragoste dintre Jessie J şi Channing Tatum pare să fie tot mai puternică, iar piesa oferă multe detalii cu privire la relaţia dintre cei doi. Într-un interviu pe care Jessie J l-a acordat în urmă cu o lună, ea a explicat care a fost motivul pentru care a vrut să păstreze relaţia cât mai departe de ochii presei.

„Motivul pentru care am păstrat secretă relaţia cât de mult am putut a fost pentru că am vrut să ne bucurăm de ea cu adevărat, fără să ne imaginăm ceva ce încă nu era. Nu poţi să te duci la o întâlnire de două ori cu un bărbat pentru a lua cina, iar apoi să te îndrăgosteşti – se poate întâmpla, dar eu nu sunt aşa. Am nevoie de timp.”

Când Jessie J şi-a sărbătorit ziua de naştere, Channing i-a făcut o declaraţie extrem de emoţionantă: „Ai venit pe lume în această zi. Ne-ai binecuvântat ochii, urechile, inima şi viaţa. Aşadar, îţi mulţumesc că eşti. Eşti atât de specială.”

