Jennifer Lopez vorbește despre #metoo și propria ei experiență traumatizantă

În ultimele luni scandalurile de hărțuire sexuală de la Hollywood au atras atenția întregii lumi. Numeroase actrițe au vorbit deschis despre experiențele lor și au cerut ca persoanele respective, în frunte cu Harvey Weinstein, să fie pedepsite. Jennifer Lopez, deși inițial nu a vorbit despre experiența ei, a decis să povestească ce i s-a întâmplat la începutul carierei.

Într-un nou interviu, Jennifer Lopez a declarat că deși nu a trecut prin experiențe la fel de dure și traumatizante precum alte femei și ea a avut parte de momente neplăcute.

„Nu am fost abuzată în modul în care unele femei au fost. Dar a fost un regizor care mi-a spus să îmi dau bluza jos și să îi arăt sânii? Da, a fost. Dar am făcut? Nu, nu am făcut-o.”

Jennifer Lopez a declarat anterior că este o perioadă minunată pentru femei și se bucură mai ales pentru fiica ei. Cu toate acestea, în interviul recent, actrița a explicat cât de dificil a fost pentru ea să aibă această atitudine la începutul carierei.

„Când m-am revoltat, am fost terifiată. Îmi amintesc cum îmi bătea inima în piept gândindu-mă ‘Ce am făcut? Omul ăsta ma angajează!’ Era chiar unul dintre primele mele filme. Dar în mintea mea știam că acest comportament nu este normal. Ar fi putut fi altfel pentru mine. Dar cred că în final Bronx-ul din mine a spus ‘Nah, nu accept așa ceva‘”, a declarat Jennifer.

Foto: Instagram

