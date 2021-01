Jennifer Lopez a făcut senzație cu „Let’s Get Loud” la învestirea lui Joe Biden

Jennifer Lopez a preluat microfonul la ceremonia de învestire a noului președinte american la scurt timp după ce Lady Gaga a cântat imnul Americii. Așa cum a făcut și la ultima ediție Super Bowl, unde, împreună cu Shakira, a cântat un medley de hituri, și în recitalul ei de ieri a trecut publicul american prin mai multe cântece consacrate.

Starul cu origini portoricane a început cu o versiune a cântecului This Is Your Land al lui Woody Guthrie, urmat de America the Beautiful și de un fragment din Jurământul de loialitate, rostit în spaniolă. A încheiat energic cu Let’s Get Loud, piesa de pe albumul ei de debut din 1999, pe care a cântat-o, ca un call to action, și la Super Bowl 2020.

În timp ce unii comentatori au apreciat inserarea fragmentului în spaniolă în momentul ei, spunând că i-a emoționat profund, alții au ținut să sublinieze că includerea unei piese proprii în concert a fost deplasată.

Monocromia s-a remarcat în mai toate ținutele care au contat la învestire, de la cea a fostei prime doamne Michelle Obama la cea a vice-președintei Kamala Harris și a primei doamne Jill Biden. În ton cu această tendință, Jennifer Lopez a purtat alb din cap până în picioare, etalând o ținută Chanel compusă dintr-o cămașă cu volane, pantaloni lungi și un palton lung din tweed. Bijuteriile au fost, de asemenea, Chanel.

Vedeta de 51 de ani și logodnicul ei, Alex Rodriguez, l-au susținut pe Joe Biden pe parcursul campaniei prezidențiale din 2020, și au atras constant atenția asupra impactului negativ al coronavirusului în comunitatea latino. De-a lungul timpului, Jennifer Lopez a cântat pentru Hilary Clinton, împotriva lui Donald Trump și, iată, pentru noul președinte al Americii. Iar alegerea unei piese ca Let’s Get Loud la ceremonia de ieri, deși poate fi discutabilă, are un mesaj cât se poate de semnificativ și de J.Lo.

