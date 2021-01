Ceremonia de învestire din SUA: ținutele despre care vorbește toată lumea

Ceremonia de învestire în funcția de președinte al Statelor Unite a lui Joe Biden a fost una mai restrânsă și mai sobră ca de-obicei, lucru care s-a datorat atât pandemiei de coronavirus, cât și atacului asupra Capitoliului american din urmă cu două săptămâni. Însă, printre melodiile patriotice cântate cu patos și discursurile care îndemnau la uniune și speranță, moda a fost cea care a strălucit. Alegerile vestimentare ale invitatelor s-au dovedit nu doar inspirate, ci și pline de semnificații.

Și, evident, cea mai așteptată ținută de la ceremonia de învestire a fost cea a Kamalei Harris. Era de așteptat ca prima vicepreședintă a SUA să aleagă un outfit simbolic, și a făcut-o, renunțând la pantalonii care au consacrat-o în campania electorală și alegând un palton mov și o rochie în aceeași nuanță, creată de tânărul designer american de culoare și queer Christopher John Rogers, și un colier cu perle realizat de Wilfredo Rosado, născut în New Jersey, dar de origine portoricană. Astfel, Harris nu doar că a promovat moda americană, dar a și adus un omagiu sufragetelor americane (reprezentate prin alb și mov) cu ținuta ei.

Dr. Jill Biden, noua Primă Doamnă a Statelor Unite, a venit la ceremonia de învestire purtând o rochie, un palton și o mască albastre, realizate de designerița Alexandra O’Neill, pentru tânărul brand Markarian, care a devenit peste noapte celebru. Fondat în 2017, brand-ul promovează siluete simple și materiale prețioase, mizând pe ținute purtabile în culori care atrag atenția.

Lady Gaga, invitată să cânte imnul Statelor Unite la ceremonia de învestire, a purtat o ținută dramatică semnată Schiaparelli, și deși ar fi putut exista reproșuri legate de faptul că nu a ales un brand american, totuși designerul casei este texan – Daniel Roseberry. Rochia spectaculoasă a fost completată de o uriașă broșă în forma unui porumbel al păcii, purtând chiar și o ramură de măslin.

Jennifer Lopez, invitată să cânte la ceremonie, a fost, și ea, în ton cu evenimentul – purtând un costum alb semnat Chanel (culoarea fiind, iarăși, o aluzie la sufragetele americane și la lupta lor de a obține dreptul la vot pentru femeile din SUA) format dintr-un palton, o cămașă de mătase și pantaloni cu talie înaltă. Ținuta lui JLo de la ceremonia de învestire a fost completată de pantofi Jimmy Choo.

Tot la sufragete pare să se fi gândit și fosta Primă Doamnă, Secretar de stat și senatoare Hillary Clinton, care a ales un costum cu pantaloni (ținuta care a consacrat-o) mov semnat Ralph Lauren – și tot un ansamblu cu pantaloni, realizat de Sergio Hudson, a purtat și Michelle Obama.

Noul star american lansat de această ceremonie pare să fi fost, însă, poeta Amanda Gorman, a cărei muncă se concentrează pe feminism, conflicte de rasă și oprimarea care rezultă din rasism. Mergând pe urmele Mayei Angelou, care a inspirat națiunea americană și lumea întreagă prin prezența ei la ceremonia de învestire a lui Bill Clinton, Gorman a recitat un poem emoționant, purtând o ținută Prada – iar accesoriile ei (dăruite de Oprah Winfrey, cea care i-a oferit și lui Angelou o jachetă Chanel și o pereche de mănuși pentru învestirea din 1993) au fost, în fapt, simboluri: cercei realizați de Nikos Koulis și un inel Of Rare Origin, ambele amintind de poemul lui Angelou, „I Know Why the Caged Bird Sings”.

Iar Katy Perry, care a cântat în timpul celebrării nocturne, a purtat tot o ținută albă, semnată de designerul american Thom Browne, minimalistă în comparație cu alte creații ale acestuia.

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro