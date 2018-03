Jennifer Lawrence a declarat că nu îi place sexul

Actrița în vârstă de 27 de ani, care s-a întâlnit, de-a lungul timpului, cu Darren Aronofsky, Nicholas Hoult și Chris Martin, urăște contactul fizic. Nu îi place nici măcar să dea mâna cu cineva!

“Sunt precum un câine care latră, dar nu muscă. Deși vorbesc tot timpul de parcă aș vrea sex, nu îmi plac aventurile. Întotdeauna am făcut sex cu bărbați cu care aveam o relație” a declarat Jennifer Lawrence pentru The Sun.

“Vorbesc de parcă mi-ar plăcea, dar nu îmi place cu adevărat. Sexul e periculos”.

Ea se teme întotdeauna că ar putea lua vreo boală, așa că își obligă toți partenerii să își facă analize înainte să le permită să o atingă.

Totuși, ei nu îi place viața de femeie singură. “Nu am o relație, deci nici nu am făcut sex de multă vreme. Mi-ar plăcea să am o relație. E greu să fii singură”.

Actrița a mai recunoscut și că se transformă într-un cu totul alt om atunci când bea, dar că nu consumă alcool foarte des. A spus că face asta doar în vacanță.

Jennifer a mai vorbit și despre prima ei scenă nud. A spus că era atât de stresată de felul în care arătau sfârcurile ei, încât aproape că i-a certat pe cei din echipa de filmare atunci când a început să se facă rece în studio.

Când a fost întrebată de ce a avut, totuși, o apariție nud, deși a spus că nu va avea niciodată una, Jennifer a explicat și care au fost motivele, dar și de ce a fost atât de stresată.

Text: Amy Abaluta

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK