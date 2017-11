Jennifer Lawrence, declaratii despre publicarea pozelor nud

Credem adesea ca viata celebritatilor de la Hollywood este perfecta, insa de multe ori uitam de faptul ca acestea sunt supuse unor pericole care ne inspaimanta. De exemplu, publicarea unor fotografii private pe internet, asa cum sa intamplat si in cazul lui Jennifer Lawrence.

In 2014, Jennifer Lawrenc s-a numarat printre sutele de vedete carora le-a fost spart contul de iCloud, fiind publicate atunci o multime de fotografii nud. Intr-un interviu pentru The Hollywood Reporter, actrita a vorbit despre cum ii afecteaza in continuare viata acest incident si cum s-a simtit cand a aflat de publicarea fotografiilor.

„Cred ca inca procesez asta. Cand abia aflasem de ceea ce s-a intamplat, cei de la securitate au venit la mine. Se intampla de la minut la minut – ca si cum lansau unele noi in fiecare ora”, a declarat aceasta.

Aceasta a adaugat ca s-a simtit ca si cum ar fi fost violata de intreaga planeta, deoarece nu exista persoana care sa nu poata gasi aceste imagini.

In ceea ce priveste pedepsirea vinovatilor, Lawrence a declarat ca a fost mai interesata sa isi gaseasca pacea. „O multime de femei au fost afectate, si multe dintre ele mi-au spus sa dau in judecata Apple sau pe altii – dar nicio varianta nu imi aducea pace, nicio varianta nu avea sa imi aduca inapoi corpul gol mie si lui Nic [fostul iubit al actritei], persoana careia ii erau adresate aceste fotografii. Nimic nu o sa-mi aduca asta inapoi”.

Jennifer Lawrence este una dintre actritele care sprijina lupta pentru drepturile femeilor si, din acest motiv, ea este vazuta drept un model de urmat, insa dupa acest incident, ea s-a indoit de rolul acesta: „Cred, in urma cu an si jumatate, cineva mi-a spus ceva despre cum ‘sunt eu un model bun pentru fete’ si am fost nevoita sa merg la baie si sa suspin, deoarece ma simteam o impostoare – eram ‘nu pot sa cred ca cineva inca simte asta dupa tot ce s-a intamplat’.”

In timp ce unul dintre hackherii care au spart contul actritei a primi 18 luni de inchisoare, la Hollywood a izbucnit un nou scandal, in care numerosi producatori sau actori sunt acuzati de hartuire sexuala. Totul a pornit de la acuzatiile aduse lui Harvey Weinstein, cel alaturi de care a lucrat si Jennifer Lawrence pentru „Silver Linings Playbook”.

Desi aceasta nu a avut parte de un comportament nepotrivit din partea lui, actrita nu ii ia apararea: „Am auzit ca a fost un caine. Dar a fost intotdeauna aproape patern cu mine. Nu a avut niciodata un comportament nepotrivit. Am crezut ca avem o relatie buna, unde, atunci cand se purta ca un nesimtit, ii spuneam direct asta – De fapt, cred ca am folosit cuvantul ‘monstru sadic’- insa nu a fost niciodata nepotrivit, asa ca totul a fost socant.” Aceasta a adaugat ca desi a fost tratata ca un obiect si a fost victima unor hackeri, niciun barbat nu si-a folosit puterea pentru a o hartui sexual.

Jennifer Lawrence a vorbit mereu deschis despre egalitate cand vine vorba de castiguri, dar si despre faptul ca i s-a cerut sa slabeasca pentru un rol. Actrita a reusit sa isi castige fanii prin sinceritate si atitudine, iar faptul ca incidentul de acum trei ani nu a facut-o sa renunte la actorie, o face un model de urmat.

