Jason Derulo și Jena Frumes s-au despărțit la 4 luni de la nașterea băiețelului lor

Vestea că Jason Derulo și Jena Frumes nu mai formează un cuplu a fost un adevărat șoc pentru fanii celor doi, mai ales fiindcă în urmă cu patru luni aceștia au devenit părinți. Anunțul a fost făcut chiar de către artist, care a scris următorul mesaj pe contul său de Twitter.

„Eu și Jena am decis să o luăm pe drumuri separate. E o mamă minunată, dar am simțit că dacă vom fi departe unul de celălalt, vom putea deveni cea mai bună versiune a noastră și cei mai buni părinți. Vă rog, respectați-ne intimitatea în această perioadă”, a scris Jason.

Jena and I have decided to part ways.

She is an amazing mother but we feel being apart at this time will allow us to be the best versions of ourselves and the best parents we could be. Pls respect our privacy in this time.

— Jason Derulo (@jasonderulo) September 23, 2021