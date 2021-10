James Michael Tyler, celebrul Gunther din serialul Friends, a murit la 59 de ani. Actorul suferea de cancer

Actorul James Michael Tyler, cunoscut pentru rolul său din serialul Friends, a murit duminică dimineață din cauza cancerului de prostată cu care se lupta încă din 2018.

Actorul a vorbit pentru prima oară despre problemele de sănătate cu care se confrunta în luna iunie a acestui an. Acesta a dezvăluit la momentul respectiv că, din păcate, cancerul a ajuns la oase. „Mă lupt cu acest diagnostic de aproape trei ani… Este în stadiul 4. Cancer în stadiu târziu. Deci, știți, în cele din urmă, probabil că îmi va veni de hac.”

Tyler, care avea 59 de ani, a povestit că boala s-a complicat brusc la începutul pandemiei și că a fost suficient să rateze o programare la medic pentru ca aceasta să îi afecteze coloana vertebrală și să îi paralizeze partea inferioară a corpului. „Am sărit peste o analiză, ceea ce nu a fost un lucru bun”, a explicat Tyler. „Deci cancerul a decis să se extindă în timpul pandemiei și astfel a progresat.”

Toni Benson, managerul și prietenul lui Tyler, a vorbit la momentul respectiv despre perioada grea prin care actorul trece, mărturisind că „deși este într-un scaun rulant, e foarte mobil. Are cea mai bună atitudine. Vrea să trăiască.”

James Michael Tyler a spus că a preferat să apară în Friends: The Reunion via Zoom, ca să nu întristeze pe toată lumea cu faptul că nu mai poate merge. „Am vrut să fac parte din asta și inițial intenționam să fiu acolo, cu ei, și să particip la toate festivitățile. A fost dulce-amărui, sincer. Am fost foarte fericit că am fost inclus. A fost decizia mea să nu fac parte din asta fizic și să apar doar pe Zoom, practic, pentru că nu voiam să aduc un downer, știți? Nu am vrut să fie la modul: Oh, și apropo, Gunther are cancer.”

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro