Irina și Răzvan Fodor, declarații despre creșterea fiicei lor, Diana: „Nu vede aroganțe la noi în casă”

Irina și Răzvan Fodor formează unul dintre cele mai solide și îndrăgite cupluri din showbiz-ul autohton, iar fanii îi apreciază pentru sinceritatea cu care vorbesc despre momentele plăcute, dar și delicate din viața lor. Cei doi au împreună o fiică, pe nume Diana, în vârstă de 11 ani.

Irina și Răzvan Fodor au fost invitați în podcast-ul ZUnivers „Eu la puterea tu”, găzduit de Elwira şi Mihai Petre. Cu ocazia asta, au vorbit despre relația lor cu banii. Prezentatorul TV a recunoscut faptul că el și soția lui se consultă reciproc când vine vorba de cheltuieli.

„Nu pun preț pe lucruri. Banii și ce câștig sunt în altă parte. Nu îmi cumpăr ceasuri scumpe, nu investesc în lucruri care sunt așa, trecătoare. Atunci cred că asta e buna organizare pe care eu am avut-o din timp, și acum Irina mă ghidează destul de… ne ghidăm unul pe altul în sensul ăsta.”

De asemenea, Irina Fodor a povestit în continuare că fiica ei, Diana, știe de la o vârstă fragedă valoarea banului.

Recent, Irina Fodor a publicat pe contul personal de Instagram un mesaj prin intermediul căruia a vorbit despre relația cu soțul ei.

„Câteodată, mă uit așa la noi doi și mă întreb: oare când o să creștem mari? Suntem părinți, avem responsabilități, plătim facturi, taxe și impozite, mai punem în fiecare an un trandafir la buchetul vieții, vorba aia, și totuși, de cele mai multe ori, ne purtăm și ne simțim ca niște adolescenți. Mă trezesc deseori spunându-i: „Auzi, mai ții minte când am fost nu-știu-unde, acum doi ani?', ca să aflu, cu gura căscată, că a fost nu acum doi ani, ci acum vreo cinci. Habar nu am când trece timpul ăsta…”, a fost mesajul transmis de Irina Fodor pe Instagram.