Irina Fodor, declarație superbă de dragoste pentru soțul ei. Mesajul transmis public de prezentatoare: „Are talentul rar…”

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Răzvan Fodor a împlinit 51 de ani pe 22 iunie. Cu prilejul acestei ocazii, soția lui, Irina Fodor, i-a transmis pe rețelele de socializare o declarație înduioșătoare de dragoste.

Irina Fodor, declarație superbă de dragoste pentru soțul ei

Irina și Răzvan Fodor formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. Fanii îi apreciază pentru sinceritatea lor pe care o transmit dincolo de social media. Prezentatoarea TV a făcut publice detalii inedite despre soțul ei cu ocazia zilei lui de naștere. Unul dintre lucrurile pe care Irina Fodor le apreciază cel mai mult la partenerul ei este simțul umorului.

„După o zi plină de emoții, vă las aici și două poze cu superstarul zilei. @razvan_fodor

Am în telefon zeci de notițe cu perlele lui. Zeci. Uneori mă gândesc că, dacă le-aș aduna pe toate, ar ieși ori o carte de succes, ori un motiv serios de îngrijorare.

Adevărul este că el este motorul hazului în casa noastră.

Are talentul rar de a face oamenii să râdă fără să se străduiască prea tare și de a transforma cele mai banale situații în amintiri.

Universul nostru mic ar fi mult mai puțin colorat fără tine, iubirea mea. Și mult mai puțin amuzant.

Și sincer, observ că Diana te urmează. Altfel nu pot să îmi explic tortul ăsta de ziua ta.

La mulți ani, iubirea mea!

P.S. Pentru siguranța ta, notițele rămân în continuare arhivate. Deocamdată.”

Irina Fodor, despre greutățile din căsnicia cu soțul ei

Într-un interviu acordat recent, Irina Fodor a vorbit deschis despre greutățile de care au avut parte ea și soțul ei în relația lor. Prezentatoarea și Răzvan Fodor au apelat la umor pentru a gestiona mai ușor momentele tensionate din căsnicie.

„Umorul ne-a scos din situații tensionate de nenumărate ori. E super-puterea familiei noastre. Dacă poți râde împreună, ai deja jumătate din problemă rezolvată”, a spus Irina Fodor pentru VIVA!

Irina și Răzvan Fodor formează un cuplu solid, iar experiențele mai puțin plăcute le-au consolidat relația.

„Normal, o căsnicie trebuie consolidată constant, nu crește din pământ, din iarbă verde, mai ales că, invariabil, traversează și perioade mai dificile. Diferite probleme de sănătate, programul de filmări care ne ține departe, hopuri financiare, am trecut prin toate, ca orice cuplu, nu am fost feriți de ele. Dar revin la răspunsurile de mai sus: noi știm că formăm o echipă puternică împreună și ne și dorim unul altuia prezența. Cel mai bine funcționăm când suntem doi, indiferent de ce ne pregătește viața.”

Irina Fodor recunoaște că soțul ei nu este o persoană siropoasă, dar este atent și empatic cu privire la nevoile ei.

„Răzvan nu e siropos, dar e foarte atent și foarte empatic. Are o intuiție absolut extraordinară și știe când am nevoie de afecțiunea lui, de o vorbă bună sau de o glumă care să mă scoată din gânduri apăsătoare, iar asta e tot ce îmi trebuie. Și mai știe că îmi plac florile, așa că îmi cumpără fără vreo ocazie, în mijlocul săptămânii, de exemplu. Ocaziile oficiale le ratează, de cele mai multe ori.”

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Foto: Instagram

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