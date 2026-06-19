Imagini rare cu Knox, fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt. Adolescentul a participat la un meci de Muay Thai

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Knox Jolie-Pitt, fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, a fost surprins în weekend într-o ipostază mai puțin obișnuită. Tânărul în vârstă de 17 ani a participat la un meci demonstrativ de Muay Thai organizat într-un club din centrul orașului Los Angeles.

Potrivit imaginilor, Knox a urcat în ring pentru o confruntare demonstrativă. Pasiunea pentru Muay Thai nu este însă una nouă pentru fiul celor doi actori. Knox practică acest sport de mai mult timp și a mai participat public la astfel de evenimente.

Anul trecut, adolescentul a câștigat o competiție sportivă chiar de ziua sa de naștere, iar Angelina Jolie și-a arătat susținerea, fiind prezentă la eveniment.

Actrița a vorbit în trecut, în cadrul unui panel organizat la Santa Barbara International Film Festival, despre decizia de a vinde fotografiile gemenilor Knox și Vivienne, pe atunci nou-născuți, către revistele PEOPLE și Hello!, în scopuri caritabile.

„E un lucru ciudat să fii pus să faci asta sau să alegi să o faci, dar până la urmă a fost opțiunea mai bună și a ținut și de siguranța lor”, a povestit Jolie. „Era vorba că cineva își dorea cu orice preț acele fotografii și exista și o problemă legată de siguranță”.

„Pur și simplu a fost mai bine să am controlul asupra situației, într-un mod sigur și într-un loc sigur”, a continuat ea. „Și să fac ceva bun cu toată povestea asta, dacă se poate. E mult mai bine așa”.

Angelina Jolie și Brad Pitt și-au finalizat divorțul la sfârșitul anului 2024 și au împreună șase copii: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh și gemenii Knox și Vivienne.

Copiii lui Brad Pitt nu își mai doresc o relație apropiată cu actorul

Niciunul dintre copii nu mai are o relație apropiată cu Brad Pitt. La începutul acestui an, Maddox a renunțat la numele de familie Pitt.

În mai 2024, în programul oficial al musicalului de pe Broadway The Outsiders, la care Vivienne a contribuit în calitate de producătoare alături de mama sa, adolescenta a fost creditată drept Vivienne Jolie, nu Vivienne Jolie-Pitt.

În august același an, revista Essence a publicat un videoclip în care Zahara, studentă la Spelman College, s-a prezentat astfel: „Numele meu este Zahara Marley Jolie. Și am ajuns tocmai din Golden State în orașul îngerilor: Los Angeles, California”.

În aceeași lună, People a confirmat că Shiloh, născută Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, și-a schimbat legal numele în Shiloh Jolie, la scurt timp după ce a împlinit 18 ani. Conform procedurii din California, cererea de schimbare a numelui a trebuit publicată într-un ziar, iar Shiloh a făcut acest lucru în Los Angeles Times.

Deși schimbarea numelui lui Shiloh este oficială, nu este clar dacă ceilalți frați au urmat o procedură legală similară.

Avocatul lui Shiloh declara la momentul respectiv că ea „a luat o decizie independentă și importantă în urma unor evenimente dureroase”.

Schimbările de nume vin după ani de relatări despre tensiunile dintre copii și Brad Pitt, apărute în urma despărțirii conflictuale dintre actor și Angelina Jolie în 2016, după doi ani de căsnicie și peste un deceniu de relație.

Anul trecut, o sursă a declarat pentru People că decizia lui Shiloh l-a afectat profund pe Brad Pitt.

„Știe că Shiloh a renunțat la numele lui de familie. Faptul că i se amintește că și-a pierdut copiii nu este, desigur, ușor pentru Brad. Își iubește copiii și îi duce dorul”.

Foto: Arhiva ELLE

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