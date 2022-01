Giulia Anghelescu, soțul și cei doi copii au COVID-19. Cum se simt acum

Giulia Anghelescu a dezvăluit pe rețelele de socializare că ea, soțul și cei doi copii au fost diagnosticați cu COVID-19.

Vedeta a povestit prin intermediul unei postări pe contul ei de Instagram că acest diagnostic a dat peste cap planurile de vacanță ale sale și că, în loc de mult așteptata vacanță în Austria, va trebui să își petreacă următoarea perioadă în casă.

„Va salut din vacantaaaaaa!

Echipata sunt, jagertee am in cana si totusi lipseste ceva!

Nu e chiar vacanta care trebuia sa inceapa astazi in Austria dar atata timp cat ne simtim bine e ok si varianta asta! 😁😁😁

P.S. Sper sa nu ne certam prea tare in urmatoarele 14 zile in casa! 😂😂😂

Va pupam! Stay safe!”