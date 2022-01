Cum se simt Cristina Cioran și fiica ei, după ce au fost diagnosticate cu Covid-19?

Cristina Cioran și fiica ei, Ema, au fost amândouă diagnosticate cu Covid-19 de Crăciun, lucru care i-a dat emoții proaspetei mame, dat fiind faptul că fetița ei s-a născut prematur și și-a petrecut deja primele săptămâni de viață în spital. După ce primele spaime legate de starea de sănătate a Emei au trecut, Cioran a avut iar parte de peripeții… medicale.

Asta pentru că Cristina Cioran și fiica ei s-au prezentat la spital în ziua de Crăciun, unde au fost diagnosticate cu infecție cu SarS-CoV-2.

„Primul nostru Crăciun împreună! În prima zi de Craciun, fetița mea nu s-a simțit bine, respira greu. După câteva telefoane de panică date, am decis să merg la spital, la Spitalul Județean Constanța. Acolo la un test rapid… șoc. Copilul are COVID… și o ușoară insuficiență respiratorie. De acolo am plecat la spitalul din Medgidia, spital COVID pe zonă. E a doua zi și e mai bine. Și eu am fost testată, după un prim test negativ a ieșit și adevărul, POZITIV. Ne tratăm, suntem foarte bine, ne refacem! Important e că suntem împreună, iar EMA este cu adevărat cel mai frumos cadou. Vă mulțumesc din suflet pentru gând, mesaje și încurajări. Vă îmbrățișez și să aveți un an nou fericit! 2022, welcome! Noi avem anticorpi”, a scris Cristina Cioran pe Instagram.

Vestea bună a venit câteva zile mai târziu, deoarece Cristina Cioran și fiica ei au fost externate pe 29 decembrie, urmând să se izoleze la domiciliu, dar simțindu-se, amândouă, bine.

„Suntem biiine!!!! În sfârșit acasă, în izolare. Vă mulțumesc din suflet pentru mesaje și gânduri! Sunteți minunați! Ce am învățat: la orice semn, respirație grea sau febră sau durere în gând la bebeluș. Cu așa bebe mic, nu ezita să mergi la spital! Cei de acolo știu ce fac! A fost greu, dar a trecut! Take care!”, a mai scris Cioran. Mai mult, vedeta a postat cu două zile în urmă o imagine adorabilă care o înfățișează acasă, alături de fiica ei, de Revelion.

Foto: Instagram

