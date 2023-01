Giulia Anghelescu dezvăluie ce planuri are alături de soțul ei, Vlad Huidu, pentru 2023: „Suntem mai superstițioși”

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au intrat în noul an cu planuri mari, iar artista a dezvăluit ce așteptări are de la următoarea perioadă. Cântăreața a susținut că are câteva obiective pe lista de rezoluții pentru 2023, iar călătoriile fac parte din dorințele lor pentru următoarele luni.

Tot mai multe vedete au dezvăluit încă din primele zile ale noului an ce dorințe și așteptări au pentru 2023. Giulia Anghelescu se află printre cele care au împărtășit cu fanii de pe rețelele de socializare câteva idei și planuri pentru perioada ce urmează. Vedeta a precizat că ea și soțul ei, Vlad Huidu, își doresc să călătorească mai mult în acest an și să viziteze noi locuri. De asemenea, cei doi au și multe planuri profesionale, însă momentan nu vor fi dezvăluite.

Giulia Anghelescu, despre dorințele din noul an

Giulia și partenerul ei adoră să călătorească, iar imaginile din vacanțe sunt printre preferatele internauților. Astfel, vedeta și soțul ei speră ca anul acesta să plece în mai multe destinații de vis, însă își dorește cel mai mult pentru familia ei sănătate pentru a-și putea duce planurile la bun sfârșit.

„Anul acesta vrem să călătorim mai mult decât am făcut-o anul trecut. Asta ne dorim și să fim sănătoși, ca să putem să călătorim și să avem și putere de muncă, doar ca să putem să călătorim. Mai avem și planuri din acestea de trebuie muncite, doar că noi suntem mai superstițioși și o să vă spunem la momentul potrivit despre ce este vorba”, a spus Giulia Anghelescu, pe Instagram.

După ce și-a expus o parte din rezoluțiile pentru noul an, Giulia Anghelescu a trecut prin revistă și câteva gânduri legate de 2022, despre care susține că a fost un an „cu de toate”. Artista a precizat că prima jumătate de an a fost foarte bună pentru ea și familia ei, însă ultimele luni au fost ceva mai dificile.

„2022 a fost un an exact ca o shaorma, cu de toate. A fost foarte bine în primele șase – șapte luni și după aia a fost așa o chinuială, dar bine că suntem sănătoși”, a mai spus artista.

FOTO: Arhivă ELLE

