Gina Pistol și Josephine, într-o imagine impresionantă

O imagine cu Gina Pistol și Josephine, postată de vedeta TV pe contul său de Instagram, surprinde din plin emoțiile maternității. Deși prezentatoarea Chefi la cuțite și Asia Express, care a născut în luna martie a acestui an, postează deseori detalii despre fiica ei și a lui Smiley, aceasta nu a arătat încă fanilor fața fetiței, dar nu se ferește să își exprime devotamentul matern cu fiecare ocazie. De asemenea, aceasta nu se dă în lături și de la a povesti despre părțile mai puțin plăcute ale maternității, vorbind și despre dificultățile pe care le-a întâmpinat de când este mamă.

Imaginea emoționantă cu Gina Pistol și Josephine este făcută, aparent, la un picnic, cele două fiind surprinse în natură, într-un peisaj idilic, stând pe o pătură, cu brazi în fundal. Gina Pistol este îmbrăcată în alb și își ține în brațe fetița, îmbrățișând-o și sărutând-o pe creștet.

Josephine Ana Maria, fiica lui Smiley și a Ginei Pistol, a venit pe lume pe data de 9 martie. Celebrii ei părinți, care au o relație de mai mulți ani, pe care au ținut-o, însă, ascunsă de ochii presei și ai fanilor vreme îndelungată, i-au organizat și un botez discret în luna iunie – însă încercările lor de a nu da prea multe detalii despre viața lor de familie au fost zădărnicite de cântăreața Andreea Bănică, apropiată a cuplului și prezentă la eveniment, care a postat o imagine cu fericiții părinți pe social media.



Fotografia care le înfățișează pe Gina Pistol și Josephine este însoțită și de un text la fel de emoționant, cu care pot empatiza, cu siguranță, toate proaspetele mame: „Nu prea mai am poze in care sunt doar eu.Toate-s cu ea ❤️”. Și Smiley a vorbit în trecut despre sentimentele sale față de nașterea fiicei lui: „Mie și Ginei ni s-a-ntâmplat minunea asta, pentru noi chiar a fost o minune faptul că Gina a rămas gravidă, faptul că a dus sarcina până la capăt, că avem un copil sănătos, am spus Doamne ajută. S-a-ntâmplat efectiv, fără să facem nici un efort, deci a fost dorit, dar nu a fost planificat. Gina… nu i s-a dat nici o șansă să rămână gravidă și eu când mi-a zis treaba asta i-am zis ‘ai răbdare. Nu e după noi, chiar nu e după noi. Dacă este să se-ntâmple se va întâmpla.”

Foto: Instagram, arhiva ELLE

