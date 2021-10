Gina Chirilă dezvăluie că i s-au pus droguri în băutură într-un club din China

Gina Chirilă este fondatoarea brand-ului Silkplicity și cunoscută pentru faptul că e model. În cariera ei în modelling, Gina a întâmpinat și situații dramatice, despre care a vorbit cu sinceritate.

Gina Chirilă și partenerul ei, Bogdan Vlădău, au fost invitați în emisiunea „La Măruță”, iar modelul a făcut mărturisiri despre experiențele prin care a trecut de când lucrează ca model. „Ca orice altă meserie, probabil, are plusuri și minusuri. E foarte important să ai inteligență emoțională, din punctul meu de vedere, să poți să te descurci în situațiile astea, pentru că ele se întâmplă, sunt reale. Aveam colege care aveau 14-15 ani, care au trecut prin aceleași încercări ca mine, poate prin unele mai grele. Nimeni nu te obligă să faci ceva în industria asta, dar te manipulează cumva încât nu mai știi ce să faci exact.”

Gina Chirilă a dezvăluit că în timp ce se afla într-un club din China, i s-au pus droguri în băutură. Modelul a vorbit despre acest incident, dar și despre faptul că alte persoane au fost victimele unor alte incidente pentru a trage un semnal de alarmă. „Eu am plecat la 19 ani în China singură, așa am început, dar tot răul spre bine, am acumulat foarte multă experiență. Se întâmplă și în Europa, nu doar acolo, chiar și la noi s-a întâmplat și este foarte important să tragem un semnal de alarmă. Mi s-au pus droguri în băutură, în club. Noroc că am știut cum să gestionez situația. M-am dus acasă, altfel nu știu ce s-ar fi întâmplat. Fiind o fată care nu consumă așa ceva, am simțit că nu prea mai sunt eu. După am auzit povești, la modul că erau fete care au dispărut de tot, au fost răpite. Un băiat a fost răpit timp de o săptămână, apoi a fost lăsat pe marginea drumului, habar nu are ce i s-a întâmplat, nu ține minte nimic.”

„Și s-a întors și fără un rinichi”, a spus Bogdan Vlădău în emisiunea de la PRO TV. „Da, n-am vrut să zic și asta, dar e adevărat. (…) Există și efecte adverse (n.red. ale drogurilor), am citit după. Eu mi-am mușcat mâna în somn”, a adăugat Gina.

Gina a povestit și că a fost victima unui alt incident, în Franța, când un fotograf cunoscut a fost violent cu ea. Modelul nu a dezvăluit identitatea acestuia. „În Franța am fost pusă în fața unei situații în care puteam fi abuzată, dar, din nou, am știut cum să gestionez. Am pierdut campania. Un fotograf mi-a spus că trebuie să fac ceva cu el ca să pot să fac un shooting. La început a fost violent, apoi și-a dat seama că este un nume destul de cunoscut și că nu e ok ce se întâmplă și m-a lăsat să plec.”

Modelul a adăugat că a fost la un pas să fie răpită în Napoli. În acel moment s-a gândit să plece într-o zonă populată, pentru a nu singură.

Gina Chirilă a ținut să le ofere și câteva sfaturi fetelor care își doresc să urmeze o carieră în această industrie. „Nu recomand să începi de la o vârstă fragedă pentru că nu ești pregătită (…) Este important ca fetele care își doresc să urmeze această carieră să fie conștiente de riscurile la care se supun, să fie pregătite cum să reacționeze în astfel de situații”, a declarat Gina Chirilă în emisiunea „La Măruță.”

