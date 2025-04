Gigi Hadid, dezvăluiri rare despre fiica ei, Khai. Ce activitate inedită au făcut cele două

În cadrul emisiunii The Tonight Show with Jimmy Fallon, Gigi Hadid a vorbit cu gazda show-ului, Jimmy Fallon, despre o activitate inedită pe care a făcut-o recent cu fiica sa, Khai. Modelul în vârstă de 29 de ani și fiica sa de 4 ani, pe care o împarte cu cântărețul Zayn Malik, au participat la evenimentul Medieval Times din New Jersey. Hadid a povestit că micuța „s-a implicat foarte mult” în spectacol și că s-a costumat într-o prințesă.

„Khai s-a implicat foarte mult”, i-a spus Gigi Hadid lui Jimmy Fallon. „Poți să le gătești copiilor o sută de lucruri diferite într-o săptămână, dar ajungem acolo și de ce este puiul de la Medieval Times preferatul ei? A mâncat atât de mult pui!”, a dezvăluit Hadid. „Cu o seară înainte, îi spun: ‘Khai, aceste lucruri sunt foarte cool. Cred că trebuie să ne costumăm, hai să căutăm pe YouTube ce este Medieval Times”. Nu știam dacă o să fie speriată de săbii și toate lucrurile alea. Dar nu a fost. A fost pe val. Eu nu m-am îmbrăcat în ceva exagerat, am fost cool. Ea a ales o ținută de prințesă, iar eu eram paznicul prințesei cu dezinfectant, șervețele și creioane”, a glumit modelul.

Gigi Hadid și fostul star One Direction au devenit părinții lui Khai în septembrie 2020. Supermodelul a confirmat pentru prima dată că așteaptă un copil cu Malik într-un interviu din aprilie 2020 cu Jimmy Fallon.

Deși Gigi Hadid și Zayn Malik s-au despărțit în octombrie 2021, după ce cântărețul ar fi avut o altercație cu mama lui Gigi, Yolanda, modelul a declarat pentru Vogue că ea și artistul au intrat acum într-o fază a relației lor plină de „dragoste și un sentiment de camaraderie”, adăugând că acceptă atât momentele bune, cât și cele mai dificile care vin odată cu expunerea mediatică.

„Partea grea e că lumea știe atât de multe și crede că știe totul. Și la sfârșitul zilei, nu suntem interesați să oferim tuturor întreaga noastră poveste. Ceea ce ne interesează este să ne creștem fiica împreună, cu mult respect unul pentru celălalt, și nu doar ca părinți, ci și pentru tot ce am trăit împreună”, a spus Gigi Hadid.

Gigi Hadid, declarații rare despre relația cu Bradley Cooper

Recent, Gigi Hadid a făcut o serie de declarații rare despre relația cu Bradley Cooper, actualul ei partener. Într-un interviu oferit revistei Vogue, Hadid a dezvăluit că se simte „foarte norocoasă” că actorul face parte din viața ei. De asemenea, modelul în vârstă de 29 de ani a descris legătura cu Bradley drept una „foarte romantică și fericită.”

„Ajungi în punctul în care este esențial să știi ce vrei și ce meriți într-o relație”, a explicat gazda emisiunii „Next in Fashion” în vârstă de 29 de ani. „Și apoi să găsești pe cineva care se află într-un moment al vieții în care știe ce vrea și ce merită. Și amândoi lucrați separat pentru a vă reuni și a fi cel mai bun partener posibil.”

Gigi Hadid a vorbit cu entuziasm despre cât de mult îl „respectă” pe partenerul ei, în vârstă de 50 de ani, „ca artist.”

„Îmi oferă atât de multe: încurajare și, pur și simplu, încredere. Când oamenii pe care îi admiri te susțin, asta poate crea atât de multă încredere în tine. Adică, care ar fi cel mai rău lucru dacă aș merge la această audiție?”.

De asemenea, Hadid a spus pentru Vogue că el a „făcut-o să descopere din nou teatrul.”

Primele zvonuri conform cărora cei doi ar forma un cuplu au apărut la sfârșitul anului 2023, când au fost surprinși împreună la o cină romantică. Conform revistei Vogue, Cooper și Hadid s-au cunoscut la o petrecere aniversară organizată de un prieten comun pentru copilul său.

Anul trecut, mai multe surse apropiate au oferit câteva detalii despre relația dintre Bradley Cooper și Gigi Hadid, dezvăluind că cei doi sunt pregătiți să facă pasul cel mare.

„Bradley a decis deja că o va cere în căsătorie pe Gigi”, a declarat sursa în exclusivitate pentru DailyMail.com. „Acest lucru nici măcar nu este o întrebare. Au discutat despre familie și căsătorie încă de la începutul relației lor. Sunt dedicați unul altuia și planurilor lor, și acum este doar o chestiune de timp.”

Foto: Instagram

