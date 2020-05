Gigi Hadid, adevărul despre intervențiile estetice

În cadrul unui live pe care Gigi Hadid l-a făcut pe Instagram alături de make-up artistul Eris Parsons, modelul a vorbit pentru prima dată despre zvonurile privind posibilele intervenții estetice pe care le-ar avea la nivelul feței.

Până în prezent au existat speculații conform cărora Gigi Hadid ar fi apelat la fillere pentru a reduce aspectul ridurilor sau pentru a obține un aspect mult mai plin al obrajilor. „Sunt atât de amuzante lucrurile pe care le vezi în online. Oamenii cred că am sprâncenele mult prea arcuite. Dacă te uiți la pozele cu mine de când eram mică, vei vedea că așa le am de atunci. De asemenea, oamenii cred că am folosit fillere și din acest motiv fața mea este rotundă – așa o aveam și în copilărie. Aceste zvonuri s-au intensificat, mai ales când erau săptămânile modei, când eram deja însărcinată în câteva luni.”

Erin i-a spus lui Gigi că nu există diferențe față de cum arată în trecut. „Dintotdeauna am avut obrajii așa, nu cred că pot fi mai rotunzi de atât”, a spus Gigi. Ea a mai fost întrebată și dacă a observat până acum schimbări în corpul ei de când e însărcinată. „Nu ar trebui să îmi fac griji pentru asta. Sunt mulțumită de procesul natural în care decurg lucrurile”, a spus Gigi.

Gigi Hadid on whether pregnancy has changed her face shape: I think I already had the cheeks already, so its not like theres a lot to fill in.' pic.twitter.com/thIidgA4YV

