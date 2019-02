Gestul făcut de Chris Evans la Premiile Oscar i-a emoționat pe toți cei care au urmărit evenimentul

Chris Evans ne-a cucerit la Premiile Oscar 2019! Actorul a dovedit încă o dată că i s-a potrivit perfect rolul Capitanului America din seria Avengers, el sărind în ajutorul actriței Regina King.

Regina a câștigat premiul pentru Cea mai bună actriță în rol secundar pentru rolul din filmul „If Beale Street Could Talk” și, în timp ce se ridica pentru a merge pe scenă, rochia ei a părut că s-a prins, încurcând-o pe aceasta.

În acel moment în ajutor i-a sărit Chris Evans, care stătea chiar lângă actriță și lângă mama acesteia. El i-a oferit mâna sa și a condus-o pe scenă, asigurându-se astfel că Regina King nu se va împiedica. Actrița i-a mulțumit pentru gestul său, iar fanii care au văzut momentul au avut cele mai bune reacții.

CHRIS EVANS HELPING REGINA KING UP IS THE BEST THING EVER, WHAT A GENTLEMAN #OSCARS pic.twitter.com/uzA8qbqNWy

— ariana (@capsheroes) February 25, 2019