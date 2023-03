Georgina Rodriguez, declarații picante despre relația cu Cristiano Ronaldo

În cel de-al doilea sezon al reality show-ului I Am Georgina, Georgina Rodriguez a dezvăluit un detaliu intim despre relația cu Cristiano Ronaldo. Vedeta în vârstă de 29 de ani a mărturisit că a întreținut relații sexuale cu fostbalistul într-un spa.

„Ați fi putut să faceți dragoste în pat, nu la spa”, i-a spus Ivan, unul dintre amicii lui Ronaldo Georginei. „Nu, am făcut-o acolo”, i-a răspuns aceasta.

După această dezvăluire, Georgina Rodriguez a devenit vizibil rușinată și a început să râdă nervos.

În cadrul reality show-ului, Georgina Rodriguez vorbește și despre perioada dificilă de anul trecut, când unul dintre gemenii săi a murit la naștere.

„Viața este grea, viața merge înainte”, a mărturisit Georgina Rodriguez în timp ce pe fundal rula o imagine cu aceasta și cu fiica ei, Bella Esmeralda. „Am motive să merg mai departe și să fiu puternică”, a mai adăugat iubita lui Ronaldo.

Aceasta a vorbit și despre partenerul său și despre modul în care fotbalistul a ajutat-o să depășească momentele dramatice.

„Cris m-a încurajat cu adevărat să îmi continui planurile. Mi-a spus: „Gio, continuă-ți viața, îți va face bine.” Prioritatea mea în acest moment sunt copiii mei și familia mea. Sunt atât de fericită și de recunoscătoare.”

De asemenea, trailer-ul serialului prezintă și câteva secvențe surprinse de ziua de naștere a Georginei, când Ronaldo a cheltuit mii de lire sterline pentru un spectacol de lumini și lasere proiectat pe celebrul turn Burj Khalifa din Dubai.

„Este foarte greu să mă surprinzi. Cristiano este foarte grijuliu, foarte bun cu mine. Cristiano este dragostea vieții mele”, a mărturisit Georgina Rodriguez.

Nu este însă pentru prima oară când Georgina Rodriguez vorbește despre pierderea fiului său. Într-un interviu recent acordat revistei ELLE Spania, vedeta a mărturisit că 2022 a fost cel mai „complicat' an din viața ei.

„Cel mai fericit moment a devenit în același timp și cel mai trist. Este un lucru care mă va însoți toată viața și pe care nu vom putea să îl uităm”, a declarat iubita lui Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo si Georgina Rodriguez au trecut prin momente dramatice anul trecut, după ce modelul a născut prematur, iar unul dintre gemeni a murit. Anunțul a fost făcut de către fotbalist pe contul său de Instagram.

„Cu imensă tristeţe trebuie să vă anunţăm că băieţelul nostru a murit. Este cea mai mare durere pe care un părinte o poate simţi. Doar naşterea fetiţei noastre ne oferă puterea să trecem peste acest moment cu un pic de speranţă şi fericire.”

Cristiano Ronaldo este noul jucător al echipei Al-Nassr din Arabia Saudită. Fotbalistul va evolua la clubul sportiv până în 2025, perioadă în care va câștiga aproximativ 200 de milioane de euro pe an. Daily Mail transmite faptul că fotbalistul și-a luat adio de la 16 milioane de lire sterline după ce a decis să plece de la Manchester United. Aceeași sursă care citează Sportsmail dezvăluie că United nu a plătit nicio compensație pentru cele șapte luni rămase din contractul său de 500.000 de lire sterline pe săptămână la Old Trafford.

Anunțul că fotbalistul Cristiano Ronaldo pleacă de la Manchester United a venit la câteva zile după interviul pe care l-a avut acesta cu Piers Morgan. În cadrul acestuia, Ronaldo a făcut mai multe declarații despre antrenorul său, precum și despre echipă.

Conform People, Cristiano Ronaldo a mărturisit că se simte trădat și că de mai bine de un an resimte tensiuni față de directorii Manchester United: „Da, m-am simțit trădat și am simțit că unii oameni nu mă vor aici, nu doar anul acesta, ci și anul trecut”, a declarat Cristiano Ronaldo. Fotbalistul a adăugat și că nu are „respect” pentru managerul echipei, Erik ten Hag.

